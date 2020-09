Il y a quelques semaines, Stéphanie Clerbois annonçait un heureux événement : sa deuxième grossesse. De nouveau en couple avec Eric, le père de son fils Lyam, la belle blonde vient pourtant d’annoncer leur rupture sur les réseaux sociaux. Ambiance.

L’amour a ses raisons que la raison ignore. Malgré des rumeurs de couple avec Benjamin Samat, c’est dans les bras de son compagnon Eric que Stéphanie Clerbois a retrouvé le sourire. D’ailleurs, le couple a passé un cap important puisque les deux tourtereaux vont de nouveau devenir parents. « 💓Je te promets de te protéger et de t’aimer aussi fort que ton grand frère.💓 Nos chemins n’étaient pas faits pour être séparés et je sais que tu seras à nouveau un super papa @eric_221829 . On a tellement hâte que tu sois parmi nous petite crevette.👶❤️(…) Je vous embrasse tous très fort et merci encore d’être toujours aussi bienveillants.🥰🥰💋 » a-t-elle confié sur Instagram.

« On progresse. On recommence à prendre le temps de se voir, recréer des liens. Ça fait quand même un moment qu’on a commencé à se revoir. Nous n’avons pas envie de brusquer les choses. J’ai mon appartement, il a sa maison, si un jour on doit se remettre ensemble ça peut se faire. On a une très bonne entente tous les deux, mais nous n’avons pas envie de précipiter les choses et aller trop vite parce qu’il y a un bébé en route. Nous ne voulons pas prendre le risque de tout faire capoter » a-t-elle précisé à nos confrères de Télé-Loisirs.

Seulement voilà, leur histoire fait désormais partie du passé. C’est ce qu’a annoncé la maman de Lyam dans sa story Instagram en annonçant: » « Pour tous ceux et celles qui croiseront Eric, ne prenez plus la peine de m’écrire s’il vous plait. Nous ne sommes plus ensemble donc sachez que ce qu’il fait, ne me regarde pas ».

Voilà qui est dit !

