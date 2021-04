Après quatre ans d’absence, Stéphanie Durant a fait son retour sur les écrans dans « Les Marseillais à Dubaï ». Mais c’est surtout sa grossesse qui a fait réagir les internautes. Juste après l’annonce du sexe de son futur bébé, elle a demandé de l’aide à sa communauté. STAR24 vous raconte tout.

Et c’est un garçon ! Quelques jours après avoir officialisé sa grossesse, Stéphanie Durant a également annoncé le sexe de son futur enfant sur Instagram. « It’s a …Baby boy 💙. C’est fou, mais je l’ai toujours senti, même avant que je sois enceinte. Notre premier enfant sera un garçon et je ne m’étais pas trompée. Un futur Mini Théo 🥺 je suis comblée de bonheur. Mon amour @theosoggiu une nouvelle vie est entrain de démarrer.. Je t’aime chaque jour un peu plus ❤️ (surtout depuis que je suis enceinte 🙈) » a-t-elle écrit en légende.

Stéphanie Durant demande de l’aide pour le prénom de son fils

Après avoir annoncé la bonne nouvelle sur Instagram, l’ancienne BFF de Jessica Thivenin a fait des confidences sur le prénom de son fils. « inon je vous explique, le prénom de la fille avec Théo on l’a depuis un an. On a eu un coup de coeur quand on l’a entendu et c’est vrai qu’on s’est dit que c’était sur et certain qu’on appellerait notre fille comme ça. Sauf que le garçon absolument pas, zéro idée ! » a déclaré Stéphanie Durant.

Avant d’ajouter: « Aidez-moi, aidez-nous parce que là je n’y arrive pas. En fait le prénom de la fille on a eu un coup de coeur avec Théo au même moment. On s’est regardé on a dit ‘Waouh c’est magnifique !’ Par contre ce n’est hyper pas commun, vous l’avez très peu entendu je crois. J’avais regardé et le prénom n’avait été donné que cinquante fois depuis des années et des années. (…) Mais c’est vrai que du coup le garçon on n’a pas d’idée ! ».

