Il y a quelques mois de cela, Stéphanie Durant retournait la Toile en partageant une bonne nouvelle avec sa communauté: l’arrivée de son premier enfant. D’ailleurs, bébé arrive incessamment sous peu. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours de cela, Stéphanie Durant poussait un coup de gueule après avoir reçu de nombreuses critiques concernant sa grossesse. La grande copine de Jessica Thivenin avait alors lâché: « Il arrivera quand il arrivera. Et d’ailleurs la phrase : ‘Mais tu comptes accoucher quand ? J’ai l’impression que ça fait 10 ans et demi que tu es enceinte. Mais tu comptes accoucher en 2026 ? Et tu es sûre que tu n’attends pas des jumeaux ?’, genre toutes ces phrases elles m’ont gonflée, je vous dis la vérité (…) Je trouve que ça ne se dit absolument pas, aux gens qu’on connaît et qu’on ne connaît pas, sur les réseaux, en vrai, ça ne se dit pas, tout simplement ! (…) On dirait que c’est moi qui décide quand est-ce que je vais accoucher. Non, j’ai une grossesse normale, c’est-à-dire 9 mois pleins et il arrivera quand il arrivera ».

Stéphanie Durant enceinte : son accouchement est imminent

Aujourd’hui, la jeune femme a repris la parole à ce sujet pour annoncer une bonne nouvelle. Stéphanie Durant vient tout juste d’annoncer: « On a attendu la dernière minute avant de partir à l’hôpital mais mon terme a été dépassé de quelques jours. J’attendais la date maximale pour éviter le déclenchement sauf que ce matin chez la gynéco, elle a vu que j’avais très peu de liquide. Donc elle ne voulait prendre aucun risque. Donc ce soir on va me déclencher, c’est la solution la plus sûre (…) « C’est le destin. Ce matin, j’avoue j’étais assez triste mais voilà maintenant on est excités et on a hâte de le rencontrer. On a hâte de le rencontrer ».

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre de découvrir son joli minois !