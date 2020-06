Durant de nombreuses années, Stéphanie Durant et Jessica Thivenin ont formé un duo inséparable sur les écrans. Vous pouvez retrouver un moment culte juste ci d’ailleurs. Mais maintenant que la belle brune s’est retirée du monde de la télé-réalité, sont-elles toujours amies ? Elle en a dit davantage au cours d’une interview accordée à nos confrères de Gossip Room.

Les choses ont pas mal changé pour Stéphanie Durant en l’espace de quelques temps. Entre son arrêt de télé-réalité, son histoire d’amour avec son fiancé Théo, ses débuts au cinéma ou encore sa nouvelle vie à Dubaï et sa collection de vêtements lancée avec Pimkie… Sa vie d’influenceuse est bien loin de ce qu’elle était sur nos écrans ! Mais alors, une question taraude les internautes : Comment est sa relation actuelle avec Jessica Thivenin qui a été sa meilleure amie ?

Stéphanie Durant a ainsi répondu: « J’aurais tellement de choses à dire sur elle. Ben Jess, je trouve qu’elle est devenue une super maman. Même si ça a été difficile avec son petit. Mais c’est vrai qu’elle a été super forte. Et voilà, même si Jess, on n’a plus du tout la même relation que quand on était plus jeunes, parce qu’on était différentes. On était plus jeunes. On était un peu fofolles. Voilà, on est plus posées maintenant. Mais on est toujours amies. Le fait qu’on soit venus vivre à Dubaï, ça nous a rapproché. On se voit et on s’écrit assez souvent. Je la considère toujours comme mon amie. Après, ce n’est plus comme avant ». Voilà qui devrait en rassurer plus d’un(e).

D’ailleurs, elle en a profité pour évoquer ses projets d’avenir avec son chéri et a confié: « J’arrive bientôt à 30 ans donc bien sûr qu’on a un projet bébé. Bien sûr que je veux fonder ma famille avec lui. Mais pas encore (…) Aux Maldives, il m’a fait une demande en mariage avec des fleurs dans la piscine (…) C’était trop trop beau. En plus Théo il n’est pas du tout romantique de base donc j’étais choquée en fait ».

