Après plusieurs jours d’absence, Stéphanie Durant a finalement fait son retour sur les réseaux sociaux afin d’annoncer la nouvelle tant attendue : la naissance de son premier enfant. D’ailleurs, elle et son mari Théo viennent de nous présenter leur fils. STAR24 vous dévoile tout.

Il y a quelques jours de cela, Stéphanie Durant annonçait que son accouchement allait devoir être déclenché. Cette annonce est survenue quelques semaines après son coup de gueule concernant les critiques sur sa grossesse. « Il arrivera quand il arrivera. Et d’ailleurs la phrase : ‘Mais tu comptes accoucher quand ? J’ai l’impression que ça fait 10 ans et demi que tu es enceinte. Mais tu comptes accoucher en 2026 ? Et tu es sûre que tu n’attends pas des jumeaux ?’, genre toutes ces phrases elles m’ont gonflée, je vous dis la vérité (…) Je trouve que ça ne se dit absolument pas, aux gens qu’on connaît et qu’on ne connaît pas, sur les réseaux, en vrai, ça ne se dit pas, tout simplement ! (…) On dirait que c’est moi qui décide quand est-ce que je vais accoucher. Non, j’ai une grossesse normale, c’est-à-dire 9 mois pleins et il arrivera quand il arrivera » a-t-elle confié à ce sujet.

Stéphanie Durant maman : elle nous présente enfin son fils

La semaine dernière, le bout de chou a enfin pointé le bout de son nez pour le plus grand bonheur de ses parents. Très émue, Stéphanie Durant a partagé une photo accompagnée de son fils et de son mari. Sous cette publication, on peut lire le message suivant: « 20.10.2021 Loann Soggiu 💛 Notre plus beau voyage a commencé, une nouvelle vie ensemble ✨ @theosoggiu« . La belle brune a reçu de nombreux messages de félicitations notamment celui de sa grande copine Jessica Thivenin qui a manifesté son impatience concernant sa première rencontre avec le bébé.

Bienvenue au petit Loann en tout cas !