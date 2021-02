Superbowl 2021 : La prestation de The Weeknd ne fait pas l’unanimité

Même si le Coronavirus a bouleversé de nombreux projets, il y a une tradition qui a quand même été maintenue : le fameux show de la mi-temps de la finale du Superbowl. Cette année, c’est au tour de The Weeknd de mettre le feu. Sa performance a beaucoup fait parler les internautes.

Il y a quelques jours, The Weeknd affolait ses fans en arborant un tout nouveau visage sur les réseaux sociaux. Ce dernier était en réalité un « déguisement » minutieusement préparé pour concorder avec la suite de ses clips. Dans la nuit du 7 au 8 février 2021, le chanteur canadien a succédé à Shakira et Jennifer Lopez qui avaient mis le feu lors de leur prestation pour la finale du Superbowl 2020.

The Weeknd a relevé le pari de se produire en 14 minutes en balançant plusieurs de ses tubes emblématiques comme After Hours, Starboy, ou encore I Feel It Coming et Can’t Feel My Face. L’ex de Selena Gomez était accompagné de danseurs au visage bandé et à un mood très néon et coloré. Techniquement, rien à redire. Malheureusement, son show a malgré tout déçu. La raison ? Les invités annoncés (Ariana Grande et Daft Punk) n’étaient pas de la partie et cela a beaucoup été appuyé sur les réseaux sociaux.

Ainsi, les avis étaient mitigés à ce sujet sur Twitter. D’un côté, les fans en colère ont commenté en disant: « Très déçu, j’aime bien The Weeknd, mais là j’ai trouvé ça fade », « Éclaté« , « Le show de The Weeknd à la mi-temps j’ai baillé, je m’attendais à un truc énorme et je suis grave déçu ». Fort heureusement, d’autres ont été ébloui par ce quart d’heure de concert et ont dit: « La perf de The Weeknd me conforte dans le faite que je dois absolument aller le voir en concert un jour dans ma vie » et « La prestation de The Weeknd mais waouhhh ». Regardez sa performance juste ici :

Pour le moment, le principal concerné ne s’est pas exprimé sur ce moment historique de sa carrière.