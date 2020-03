Révélée dans « les 10 Couples Parfaits » puis dans « Friendstrip 4 », Claire Tomek a disparu des écrans depuis son passage dans « Les Anges 10 ». Pourtant très active sur les réseaux sociaux, celle qui a été hospitalisée a réussi à nous cacher sa vie sentimentale… jusqu’à aujourd’hui. En effet, elle est désormais fiancée !

Si Claire Tomek s’est affichée en couple sur les écrans, l’ex de Rémi Notta est maintenant casée… mais discrète. En effet, c’est pour annoncer ses fiançailles que celle qui a été agressée a révélé qu’elle n’était plus un cœur à prendre. « Je ne suis pas du genre à exposer ma vie privée mais là c’est une grande nouvelle que j’annonce : « J’ai dis OUI 💍 ( bon pas tout à fait, j’ai plutôt dis « t’es vraiment trop naze a cause de toi on va rater le début du film, allo je te parle ! » puis je me suis retournée et il avait mis son genou à terre .. dans une flaque. J’ai pleuré et après j’ai demandé « c’est pas du toc j’espère 😂 »). Lorsque t’es arrivé dans ma vie j’y croyais pas vraiment. Je voulais pas que mon p’tit cœur ressente la crainte de souffrir une fois de plus. Ça s’peut que j’sois la fille la plus indépendante que t’aies jamais rencontrée. Même si mes mots manquent, et que les gestes d’affection se font rares , regarde et lis dans mes yeux. Ils brillent quand tu me parles ou même juste quand tu me regardes sans rien dire. »



Puis, Claire Tomek a ajouté: « Même si ça m’fait peur, j’te l’dis, il y a une grande place dans mon cœur pour toi. Crois-moi, mon courage est encore plus grand que ma fragilité. Tu m’as laissé le temps d’apprendre à m’aimer un peu, beaucoup. Ça fait drôle dit comme ça, mais crois-moi, c’est la plus belle chose que j’pouvais faire pour moi, pour toi aussi. Ça m’a permis de croire que, moi aussi, quelqu’un de bien peut m’aimer vraiment, comme j’suis moi. J’veux qu’on puisse jaser de tout, et parfois de rien. Des conversations profondes, philosophiques, de nos rêves, nos peurs, nos projets, nos sentiments, de notre p’tit quotidien, nos savoirs, nos doutes, et d’autres qui ne mèneront nulle part, mais qui nous feront juste tellement rire, un peu trop fort. Parce que j’te l’dis, j’veux pas toujours qu’on s’prenne au sérieux. Et parfois, partager des silences tout aussi riches de sens. Oh oui, j’veux qu’on puisse être bien aussi, ensemble dans le silence. Ça s’pourrait que j’te demande ce à quoi tu penses, ou peut-être pas. J’suis une fille et ça fait ça parfois, les filles. J’dois t’avouer, j’ai hâte d‘être une Madame. Mais surtout je me suis fait la promesse d’être à la hauteur, avec un p’tit cœur, pas si p’tit finalement, complètement à toi #isaidyes #fiancailles« .

Bravo à l’ancienne candidate de télé-réalité donc !

