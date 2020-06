La famille Benattia a commencé la semaine en annonçant un heureux événement. En effet, Tarek et Camélia vont devenir parents pour la première fois dans les mois à venir. Une bonne nouvelle qui balaye une tragédie vécue par le couple quelques années auparavant. Explications.

Après l’annonce de Tarek et Camélia Benattia, Nabilla n’a pas pu cacher son émotion à l’idée de devenir tata grâce à son petit frère. « Je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis très émue parce que je vais être tata. C’est juste incroyable pour moi. Milann va avoir une petite cousine ou un petit cousin. C’est merveilleux, je n’ai pas les mots. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Comme vous le savez, je suis très proche de mon frère. Vous allez voir, c’est une aventure très intense, mais c’est la plus belle aventure du monde entier. Donc félicitations à tous les deux. Je suis trop contente, ils auront à peu près un an d’écart avec Milann. C’est magique. Nos parents sont trop contents, ils sont choqués. Mais c’est normal, leur couple est solide, ils s’aiment » a confié la maman de Milann.

Mais ce n’est pas la première fois que Camélia est tombée enceinte. « On a déjà eu des antécédents. On s’est marié en mai 2017 et en août 2017 je suis tombée enceinte. Je l’avais dit à Tarek, on était apeuré, car on venait de se marier. J’avais 19 ans, il en avait 20. Tarek avait même pleuré (…) On est allé voir le gynécologue et il nous a donné une date de fin de grossesse, mais après l’examen, il ma dit d’aller aux urgences, car je pouvais faire une hémorragie interne (…) On est très croyants donc on s’est dit que ce n’était pas notre moment. On était un peu soulagés et tristes » a raconté la femme de Tarek Benattia.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Camélia Benattia (@cameliiab) le 3 Juin 2020 à 11 :06 PDT

Fort heureusement, tout va pour le mieux cette fois-ci !

