Tarek Benattia dévoile enfin le visage de son fils Liaam !

En novembre dernier, Tarek Benattia devenait papa pour la première fois pour le plus grand bonheur de sa grande sœur Nabilla. S’il est toujours resté discret sur le joli minois de son fils, Camélia et lui ont décidé d’offrir une belle surprise à leurs followers. Regardez, il est trop cute !

Après la pluie vient toujours le beau temps. Camélia et Tarek Benattia en ont eu la preuve quelques mois après la fausse couche de la jeune femme avec la naissance de leur premier enfant. « Le 11.11.20 à 7H57 notre fils Liaam 3kg730 est né, quel mot serais assez fort pour décrire comment tu as comblé mon coeur d’amour je me demande encore comment j’ai fait pour vivre sans toi , tu as donné un sens à ma vie mon fils . Ton papa m’a soutenue durant toute ma grossesse et mon accouchement tu as fait de nous une famille , nous sommes désormais trois pour le meilleure et pour le pire ❤️ » a annoncé la jeune maman peu de temps après son accouchement sur Instagram.

Plusieurs mois après sa venue au monde, Liaam a toujours eu le visage soigneusement caché par souhait de ses parents. Seulement voilà, Tarek Benattia et sa femme ont décidé de passer outre leur peur en postant une magnifique vidéo où l’on découvre que le petit garçon ressemble énormément à son papa… mais aussi à son cousin Milann ! « Il y’a 3 mois, le 11 novembre 2020 j’ai accouché de mon fils la prunelle de mes yeux mon diamant brut , vous avez partagé avec moi ma grossesse et vous faites partis de ma famille il est essentiel pour nous de vous partagez notre bonheur ! Nous vous présentons Liaam Benattia notre fils ❤️ Il ressemble à qui d’après vous 😘 ? @tarekofficial @redwanphotographer« a écrit la belle brune sous la vidéo. On le trouve trop craquant, pas vous ?