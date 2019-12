Ce n’est une nouvelle pour personne : la télé-réalité est un monde qui a ses avantages comme ses inconvénients. On l’a récemment remarqué avec Jazz qui a eu de nombreux problèmes. Mais également des personnalités comme FX ou Quentin Dehar qui a ont décidé de mettre fin à leurs jours. Aujourd’hui, c’est Joe et Bill Smith qui font la une des médias avec leur disparition soudaine.

Leurs noms ne vous disent peut-être rien. Mais Joe et Bill Smith sont des stars connues du petit écran. Les jumeaux étaient des candidats de télé-réalité aperçus dans plusieurs épisodes de My big fat gipsy wedding sur la chaine Channel 4. Cette émission a pour but de suivre les coutumes et traditions de plusieurs familles de gens du voyage irlandaises à l’occasion d’un mariage.

Les jumeaux Bill et Joe y étaient alors présentés comme roms et jardiniers. Connus souriants et heureux avant un mariage, ils cachaient en réalité une lourde dépression. Malheureusement, deux semaines après ces images, ils ont été retrouvés pendus à un arbre aux abords d’une route dans la région du Kent selon la police locale le 28 décembre dernier.

Depuis, la famille des jumeaux est inconsolable. D’autant plus que Joe était papa d’une petite fille et d’un petit garçon. La femme de Bill a pris la parole pour rendre hommage à son époux. « C’est le jour le plus douloureux de ma vie. Repose en paix mon Bill, tu étais parfait, si pur, si adorable. Tu as fait de moi la plus heureuse des femmes. Tu as tout fait pour moi, tu m’as donné l’amour que je n’ai jamais eu. On entend toujours parler de ce genre de choses mais on n’imagine pas une seconde que cela pourrait nous arriver. Je n’arrive pas à croire que je me retrouve à écrire ça. (…) Je vais te rendre tellement fier mon Bill, ma vie, mon ange », a-t-elle écrit.

