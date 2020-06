C’est une bien triste nouvelle que les fans de la série « The 100 » ont récemment appris sur la Toile. En effet, le couple de stars formé par Eliza Taylor et Bob Morley a été victime d’une fausse couche. L’occasion pour l’acteur d’adresser un magnifique message à la femme de sa vie. STAR24 vous raconte tout.

Pendant longtemps, Eliza Taylor et Bob Morley ont gardé la surprise concernant leur mariage. Mais depuis que les fans l’ont découvert, l’acteur ne rate jamais une occasion de montrer son amour à sa chérie comme il l’a fait récemment sur Twitter en écrivant: « Je me suis réveillé a côté de mon âme soeur et de mes chiens ce matin. Et j’ai repensé à tout l’amour et le soutien des merveilleux fans à Montreal. Merci ! Voir le positif, et s’en imprégner. Montrez de la compassion à ceux qui ne peuvent pas le voir, parce qu’on a tous besoin d’un coup de main de temps en temps. Soyez bons, soyez gentils ».

Récemment, les deux tourtereaux ont malheureusement connu un coup dur à cause de la fausse couche de la blonde. « C’est une chose très difficile à traverser, tu te sens submergé de honte et de chagrin, mais je suis si fier d’Eliza et de tout ce qu’elle a fait, et qu’elle en parle aujourd’hui« , a expliqué le beau brun en janvier dernier. D’ailleurs, il se serait fait tatouer un papa pingouin et son bébé en hommage à l’enfant qu’il a perdu. Un beau geste qu’il vient de partager sur Instagram accompagné du message suivant: « J’ai fait ce tatouage à un tournant de ma vie, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais les leçons apprises ont fait de moi un être humain plus fort.«

De son côté, Eliza Taylor est restée très discrète à ce sujet.

