Cela fait maintenant plus d’une semaine que les téléspectateurs peuvent suivre la version française de « The Circle Game », la première télé-réalité signée Netflix. D’ailleurs, le programme fait un véritable carton sur la plateforme. Et si cela a fait naître plusieurs amitiés, il y aurait peut-être un couple à l’horizon.

Bien qu’il avait des sentiments naissants à l’égard de Valéria, la surprise/déception de Romain a beaucoup agité les internautes lors du dîner final. En effet, la belle blonde de The Circle Game était en réalité son petit ami Maxime. Fort heureusement, cela ne les a pas empêché de former le trio final avec Eléa et surtout de rester très amis malgré tout ! Dès le premier épisode, Cédric n’a pas caché son attirance pour Lou qui a vite été détesté par la Toile. Malheureusement, il n’a pas eu le temps de la connaître puisqu’elle a vite quitté l’aventure.

A moins qu’ils n’aient décidé d’aller plus loin après le tournage ? Cédric lui a fait une magnifique déclaration sur Instagram. « Je suis dans la bergerie avec la Lou et je suis bien content qu’elle ne me dévore pas 😘. Entre @loubaudryoff et moi #Cgolri , elle est extrêmement simple, belle, attachante et humble. Je sais ce que je dis faites-moi confiance. Pitié, Ne jugez pas Quelqu’un sur quelques minutes … Méfiez vous de ce que vous interprétez à la télé 📺. Et puis franchement entre nous, elle a raison, je suis un *CONNARD*#InchAllahTuSorsAprèsMoi #goodvibes #love #photography #happy #positivevibes #like #instagram #music #picoftheday #photooftheday #vibes #life #nature #follow #veggies #lifestyle #travel #smile #likeforlikes #motivation #happiness #goodmorning #goodvibesonly #CedricTheCircle #TheCircleGame #Sun ⭕️ Je suis le connard alors que le connard gagne ⭕️ », a écrit le sportif.

Serait-ce sa façon à lui d’officialiser à sa façon le fait que Lou et Cédric sont actuellement en couple ? Le mystère plane…

Cela fait maintenant plus d’une semaine que les téléspectateurs peuvent suivre la version française de « The Circle Game », la première télé-réalité signée Netflix. D’ailleurs, le programme fait un véritable carton sur la plateforme. Et si cela a fait naître plusieurs amitiés, il y aurait peut-être un couple à l’horizon.

Bien qu’il avait des sentiments naissants à l’égard de Valéria, la surprise/déception de Romain a beaucoup agité les internautes lors du dîner final. En effet, la belle blonde de The Circle Game était en réalité son petit ami Maxime. Fort heureusement, cela ne les a pas empêché de former le trio final avec Eléa et surtout de rester très amis malgré tout ! Dès le premier épisode, Cédric n’a pas caché son attirance pour Lou qui a vite été détesté par la Toile. Malheureusement, il n’a pas eu le temps de la connaître puisqu’elle a vite quitté l’aventure.

A moins qu’ils n’aient décidé d’aller plus loin après le tournage ? Cédric lui a fait une magnifique déclaration sur Instagram. « Je suis dans la bergerie avec la Lou et je suis bien content qu’elle ne me dévore pas 😘. Entre @loubaudryoff et moi #Cgolri , elle est extrêmement simple, belle, attachante et humble. Je sais ce que je dis faites-moi confiance. Pitié, Ne jugez pas Quelqu’un sur quelques minutes … Méfiez vous de ce que vous interprétez à la télé 📺. Et puis franchement entre nous, elle a raison, je suis un *CONNARD*#InchAllahTuSorsAprèsMoi #goodvibes #love #photography #happy #positivevibes #like #instagram #music #picoftheday #photooftheday #vibes #life #nature #follow #veggies #lifestyle #travel #smile #likeforlikes #motivation #happiness #goodmorning #goodvibesonly #CedricTheCircle #TheCircleGame #Sun ⭕️ Je suis le connard alors que le connard gagne ⭕️ », a écrit le sportif.

Serait-ce sa façon à lui d’officialiser à sa façon le fait que Lou et Cédric sont actuellement en couple ? Le mystère plane…