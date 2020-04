Cela fait maintenant deux semaines que les téléspectateurs peuvent vibrer devant la version française de « The Circle Game ». D’ailleurs, les candidats sont tous restés très proches entre eux. Comme par exemple, Maxime qui est toujours ami avec Romain et Elea. Mais le saviez-vous ? Le séduisant Cédric Doumbe revient de loin comme le prouve son surprenant avant/après posté sur Instagram.

Depuis le début de sa diffusion, la version française de The Circle Game connaît un franc succès. D’ailleurs, les candidats sont très actifs sur les réseaux sociaux où ils en dévoilent un peu plus sur leur quotidien. Sauf Elea qui a révélé pourquoi elle ne serait jamais sur Instagram malgré la forte demande des internautes. En attendant, d’autres participants sont très actifs sur les réseaux sociaux que ce soit par le biais de lives ou de publications sur Instagram. Récemment, Cédric semait le doute quant à ses rapports avec Lou depuis la fin du tournage.

Il y a quelques heures, le boxeur professionnel a posté un incroyable avant/après où l’on peut voir sa transformation physique accompagnée du message suivant: « Je ne cesse de me répéter, quand on veut on peut ‼️Et cela en seulement 7️⃣ semaines.Merci qui ? Merci @cecile_goldncoach 🥦📊 🛐Arrêtez de vous trouver des excuses ! 🛐Cessez de vous laisser avoir par la flemme ( le pire ennemi) 🛐 « je vais faire ci », « je vais faire ça » non !!! FAITES LE !💣 Quand on veut on peut , donc « lèves toi et marche »💣 ». Wow, on est sous le choc !

Très vite, Cédric a été félicité par ses followers qui lui ont envoyé des commentaires tels que: « Presque 30kg en 7 semaines… on peut avoir une explication« . Ou encore: « 7 semaines c’est impressionnant qd mm🙌🏻 » et « Lmachina🦁 ». Mais aussi: « Envoie ton planning muscu » et « Nom d’un P2olo !!! je me rappel de cette photo c’est la fois ou t’avais manger tout les ftours du ramadan en un jour 🤣🤣🤣 #3fritMayonaise« .

Cela fait maintenant deux semaines que les téléspectateurs peuvent vibrer devant la version française de « The Circle Game ». D’ailleurs, les candidats sont tous restés très proches entre eux. Comme par exemple, Maxime qui est toujours ami avec Romain et Elea. Mais le saviez-vous ? Le séduisant Cédric Doumbe revient de loin comme le prouve son surprenant avant/après posté sur Instagram.

Depuis le début de sa diffusion, la version française de The Circle Game connaît un franc succès. D’ailleurs, les candidats sont très actifs sur les réseaux sociaux où ils en dévoilent un peu plus sur leur quotidien. Sauf Elea qui a révélé pourquoi elle ne serait jamais sur Instagram malgré la forte demande des internautes. En attendant, d’autres participants sont très actifs sur les réseaux sociaux que ce soit par le biais de lives ou de publications sur Instagram. Récemment, Cédric semait le doute quant à ses rapports avec Lou depuis la fin du tournage.

Il y a quelques heures, le boxeur professionnel a posté un incroyable avant/après où l’on peut voir sa transformation physique accompagnée du message suivant: « Je ne cesse de me répéter, quand on veut on peut ‼️Et cela en seulement 7️⃣ semaines.Merci qui ? Merci @cecile_goldncoach 🥦📊 🛐Arrêtez de vous trouver des excuses ! 🛐Cessez de vous laisser avoir par la flemme ( le pire ennemi) 🛐 « je vais faire ci », « je vais faire ça » non !!! FAITES LE !💣 Quand on veut on peut , donc « lèves toi et marche »💣 ». Wow, on est sous le choc !

Très vite, Cédric a été félicité par ses followers qui lui ont envoyé des commentaires tels que: « Presque 30kg en 7 semaines… on peut avoir une explication« . Ou encore: « 7 semaines c’est impressionnant qd mm🙌🏻 » et « Lmachina🦁 ». Mais aussi: « Envoie ton planning muscu » et « Nom d’un P2olo !!! je me rappel de cette photo c’est la fois ou t’avais manger tout les ftours du ramadan en un jour 🤣🤣🤣 #3fritMayonaise« .