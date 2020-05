Il y a quelques semaines, Netflix dévoilait la version française de « The Circle Game ». A cette occasion, de nombreux candidats ont vu leur côte de popularité s’accroître à vitesse grand V sur les réseaux sociaux. Mais l’une d’entre eux ne cédait pas à cette vague : Eléa. C’est désormais chose faite !

C’est lors d’un live Instagram avec Romain qu’Eléa révélait pourquoi elle ne souhaitait pas être visible sur les réseaux sociaux. « aime ma vie aujourd’hui, j’aime mon métier, j’aime ma famille, j’aime mes amis et j’aime préserver ces choses-là. En vrai, je suis une kiffeuse de la vie. Je n’ai pas besoin de la notoriété ou de la popularité pour me sentir bien dans ma vie. Je suis vraiment désolée de décevoir certaines personnes, mais pour moi, la vie c’est au-delà des réseaux sociaux. Me coucher en ayant 11 000 followers de plus, ça ne va pas me procurer de satisfaction, ni du bien-être et je ne vais pas être plus heureuse en me couchant comme ça (…) J’aime trop la vie pour avoir besoin de l’exposer (…) Si je n’ai pas Instagram, déjà, j’en n’ai pas besoin, mais j’ai d’autres priorités dans ma vie aujourd’hui, ce sont des priorités professionnelles. C’est une priorité de merde en plus, ça s’appelle le Covid-19, je ne sais pas si vous êtes au courant. C’est naze, c’est pourri, ça touche la planète. Pour moi, c’est la priorité au-delà d’Insta » a-t-elle révélé.

Face à la demande massive des internautes, Elea qui est toujours proche de Romain et Maxime a craqué. Sous sa première photo Instagram, la sudiste a expliqué ce changement de décision : « Hey salut toi ✌🏼🙂 Après longue réflexion, je me lance enfin sur Instagram (ceci n’est pas un exercice je répète 🤪) C’est un essai surtout.. J’aimerais partager avec vous une partie de mon monde, celui que je vois lorsque je voyage, le monde qui nous entoure à travers les frontières. Rire, chanter et danser de Nice à Bangkok c’est un peu un rêve d’enfant.. je vais tenter de vous emmener dans mon sac à dos ! Alors, vous venez avec moi ? 🙂 🌎 #travels #roadtrip #zazutravels #thecirclegame #theCircleFrance 📍 Ngai – Koh Lanta 🇨🇷THAÏLANDE ».

Bienvenue parmi nous Elea !

