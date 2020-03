Il y a quelques semaines, Netflix dévoilait sa première télé-réalité inspirée de la série « Black Mirror ». Vous l’aurez compris, on parle de « The Circle ». Et si son succès a été immédiat, la production avait déjà préparé plusieurs versions dans d’autres pays dont la France. Découvrez la bande annonce du programme.

Alors que la quatrième saison de La Casa de Papel sortira le 3 avril prochain, Netflix a de quoi nous occuper pendant le confinement. En effet, des rumeurs annonceraient une prolongation de quatre semaines. De ce fait, la plateforme propose un panel de nouveaux programmes. C’est le cas de The Circle Game, la version française de l’émission qui a fait le buzz ces dernières semaines. Souvenez-vous, le programme n’avait pas encore été diffusé que le casting français était en cours. Et la version francophone sera disponible dès le 9 avril prochain.

Celle-ci a été tournée dans le même immeuble situé à Manchester en Angleterre. Et de ce que l’on peut voir, le casting de The Circle Game est déjà très explosif et propose de multiples profils différents. Voici la bande-annonce:

Pour rappel, le concept de The Circle Game est très simples. Les candidats sont tous dans le même immeuble, isolés dans un appartement par participant. Ils ne se voient jamais. Pour communiquer, ils ont tous un réseau social et doivent tenter d’être le plus populaire. Que ce soit en solo ou en groupe, ils peuvent tenter de se présenter sous leur vrai visage ou un faux profil. Le but ultime ? Ne pas se faire éliminer et être au top du classement afin de remporter un gros chèque !

En tout cas, on en sait pas plus sur les candidats pour le moment. Mais une chose est sûre : tous les coups sont permis et les rebondissements ne manqueront pas tout au long des épisodes ! A suivre…

Il y a quelques semaines, Netflix dévoilait sa première télé-réalité inspirée de la série « Black Mirror ». Vous l’aurez compris, on parle de « The Circle ». Et si son succès a été immédiat, la production avait déjà préparé plusieurs versions dans d’autres pays dont la France. Découvrez la bande annonce du programme.

Alors que la quatrième saison de La Casa de Papel sortira le 3 avril prochain, Netflix a de quoi nous occuper pendant le confinement. En effet, des rumeurs annonceraient une prolongation de quatre semaines. De ce fait, la plateforme propose un panel de nouveaux programmes. C’est le cas de The Circle Game, la version française de l’émission qui a fait le buzz ces dernières semaines. Souvenez-vous, le programme n’avait pas encore été diffusé que le casting français était en cours. Et la version francophone sera disponible dès le 9 avril prochain.

Celle-ci a été tournée dans le même immeuble situé à Manchester en Angleterre. Et de ce que l’on peut voir, le casting de The Circle Game est déjà très explosif et propose de multiples profils différents. Voici la bande-annonce:

Pour rappel, le concept de The Circle Game est très simples. Les candidats sont tous dans le même immeuble, isolés dans un appartement par participant. Ils ne se voient jamais. Pour communiquer, ils ont tous un réseau social et doivent tenter d’être le plus populaire. Que ce soit en solo ou en groupe, ils peuvent tenter de se présenter sous leur vrai visage ou un faux profil. Le but ultime ? Ne pas se faire éliminer et être au top du classement afin de remporter un gros chèque !

En tout cas, on en sait pas plus sur les candidats pour le moment. Mais une chose est sûre : tous les coups sont permis et les rebondissements ne manqueront pas tout au long des épisodes ! A suivre…