Il y a quelques jours, les téléspectateurs découvraient les candidats de la version française de « The Circle Game ». Comme par exemple Lou qui a été détestée des internautes. Ou encore Eléa qui n’est pas présente sur la Toile. D’ailleurs, la belle blonde a révélé pourquoi.

Cela fait presque deux semaines que les internautes ont pu découvrir la version française de la première télé-réalité signée Netflix. Et sachez que certains sont toujours amis comme Romain, Maxime et Elea. D’ailleurs, le boulanger parisien a fait un live avec la niçoise ce weekend. « Même en dehors du jeu, je pense qu’Eléa est une bonne personne et c’est avant tout une amie. Pour l’instant, c’est une amie, je partage beaucoup de bons moments avec elle. Voilà ce que je peux vous dire à propos d’Eléa (…) c’est vrai qu’on a passé des journées vraiment top ensemble. Vraiment, on est amis. On est un trio amical à la base, on est vraiment très bons amis (…) on est très amis avec tout le monde, on n’a pas de guéguerre ».

Face aux interrogations des internautes concernant l’absence de la belle blonde des réseaux sociaux, Eléa a répondu: « J’aime ma vie aujourd’hui, j’aime mon métier, j’aime ma famille, j’aime mes amis et j’aime préserver ces choses-là. En vrai, je suis une kiffeuse de la vie. Je n’ai pas besoin de la notoriété ou de la popularité pour me sentir bien dans ma vie. Je suis vraiment désolée de décevoir certaines personnes, mais pour moi, la vie c’est au-delà des réseaux sociaux. Me coucher en ayant 11 000 followers de plus, ça ne va pas me procurer de satisfaction, ni du bien-être et je ne vais pas être plus heureuse en me couchant comme ça (…) J’aime trop la vie pour avoir besoin de l’exposer (…) Si je n’ai pas Instagram, déjà, j’en n’ai pas besoin, mais j’ai d’autres priorités dans ma vie aujourd’hui, ce sont des priorités professionnelles. C’est une priorité de merde en plus, ça s’appelle le Covid-19, je ne sais pas si vous êtes au courant. C’est naze, c’est pourri, ça touche la planète. Pour moi, c’est la priorité au-delà d’Insta.«

Au moins, c’est dit !

