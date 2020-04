L’année dernière, nous vous annoncions que Netflix s’est inspiré d’un épisode de « Black Mirror » pour faire sa première télé-réalité. Quelques semaines après le lancement du programme sur la plateforme, la version française est sortie ce jeudi 9 avril 2020. De quoi transformer notre confinement.

Tic tac tic tac ! C’est le grand jour pour Netflix. En effet, The Circle Game va venir changer votre confinement. Il y a quelques jours, nous vous avons rappelé le concept de l’émission pour ceux qui n’ont pas vu la version originale et qui ne savent pas en quoi consiste le programme.

Tout comme les autres versions, The Circle Game made in France a été tourné dans le même immeuble à Manchester. Chaque profil de candidat est différent et il peut soit se faire passer pour quelqu’un d’autre soit tenter d’être apprécié en étant lui-même dans le jeu. Le but ? Etre le plus populaire et remporter le gros chèque à la fin. Pour cela, tous les coups sont permis !



Au programme, nous avons les candidats suivants (cliquez sur leur nom pour leur compte Instagram) : Romain ou encore le mannequin pro Lou. Les jumeaux Edmundo et Joao, mais aussi l’influenceur engagé pour le climat Chico Paolo et l’excentrique Gary. On peut compter sur la présence de Cédric Doumbe qui a été neuf fois champion du monde en tant que boxeur professionnel et l’humoriste Rudy. Nous avons également Maxime qui a pris l’identité de sa magnifique chérie Valéria qui semble très proche de Martika et Umberto. Mais ce n’est pas tout, il y a également la très populaire Inès mais aussi l’incroyable Josette et la magnifique Catala. Qui d’entre eux réussira à remporter le jeu ? Rendez-vous sur Netflix dès à présent pour découvrir tout cela ! Pour ceux qui l’ignoraient en plus de la version américaine et la française, il existe aussi The Circle Brasil !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maxime The Circle (@merkouchenko1) le 1 Avril 2020 à 7 :28 PDT

