Il y a une semaine, Netflix dévoilait la version française de son émission de télé-réalité « The Circle Game ». Composé de douze épisodes, le programme a fait sensation et les téléspectateurs se sont vite pris d’affection pour les candidats notamment pour Romain et son trio formé avec Maxime et Elea.

Après la version Américaine et la Brésilienne, Netflix a offert une saison francophone de The Circle Game. A l’instar de Joey, Sammie et Shubbam, un autre trio a conquis les internautes. Il s’agit de Romain, Elea et Maxime alias Valéria que l’on a pu découvrir depuis le 9 avril 2020 sur la plateforme. Bien que les autres candidats du casting ont été adoré comme les jumeaux mais aussi les mamies ou bien Lou qui a beaucoup été critiquée, l’alliance formé par la petite équipe a fait la différence auprès de la Toile. De ce fait, ils ont réussi à arriver en finale ensemble.

Souvenez-vous, Romain a même eu une réaction incroyable en découvrant que Valéria était finalement Maxime. Coup dur pour celui qui a commencé à avoir des sentiments pour elle. Interrogé à ce sujet, le grand gagnant de l’aventure a révélé s’il était toujours aussi proche de ses amis de l’aventure. Ce à quoi, il a répondu: « Oui je suis en contact avec Maxime et Elea, de ouf, je les ai revus plein de fois ». Si Elea n’a pas de réseaux sociaux, sachez que les deux hommes seront en live sur Instagram ce jeudi soir. De quoi faire plaisir à tout ceux qui ont adoré les suivre. Et qui sait, peut-être qu’on les retrouvera ensemble dans une autre aventure…

D’ailleurs, Maxime et Romain ont posté plusieurs photos du trio qui a fait plaisir à leurs followers. Preuve qu’ils se sont revus après le tournage… et bien avant le confinement bien sûr ! On adore !

Il y a une semaine, Netflix dévoilait la version française de son émission de télé-réalité « The Circle Game ». Composé de douze épisodes, le programme a fait sensation et les téléspectateurs se sont vite pris d’affection pour les candidats notamment pour Romain et son trio formé avec Maxime et Elea.

Après la version Américaine et la Brésilienne, Netflix a offert une saison francophone de The Circle Game. A l’instar de Joey, Sammie et Shubbam, un autre trio a conquis les internautes. Il s’agit de Romain, Elea et Maxime alias Valéria que l’on a pu découvrir depuis le 9 avril 2020 sur la plateforme. Bien que les autres candidats du casting ont été adoré comme les jumeaux mais aussi les mamies ou bien Lou qui a beaucoup été critiquée, l’alliance formé par la petite équipe a fait la différence auprès de la Toile. De ce fait, ils ont réussi à arriver en finale ensemble.

Souvenez-vous, Romain a même eu une réaction incroyable en découvrant que Valéria était finalement Maxime. Coup dur pour celui qui a commencé à avoir des sentiments pour elle. Interrogé à ce sujet, le grand gagnant de l’aventure a révélé s’il était toujours aussi proche de ses amis de l’aventure. Ce à quoi, il a répondu: « Oui je suis en contact avec Maxime et Elea, de ouf, je les ai revus plein de fois ». Si Elea n’a pas de réseaux sociaux, sachez que les deux hommes seront en live sur Instagram ce jeudi soir. De quoi faire plaisir à tout ceux qui ont adoré les suivre. Et qui sait, peut-être qu’on les retrouvera ensemble dans une autre aventure…

D’ailleurs, Maxime et Romain ont posté plusieurs photos du trio qui a fait plaisir à leurs followers. Preuve qu’ils se sont revus après le tournage… et bien avant le confinement bien sûr ! On adore !