Bonne nouvelle pour les fans de Vianney qui s’impatientaient de le retrouver sur les écrans. En effet, le chanteur vient d’accepter de devenir coach pour la prochaine saison de The Voice 2021 sur TF1. D’ailleurs, il s’est livré à ce sujet. STAR24 vous donne tous les détails.

En janvier 2019, Vianney brisait le cœur de ses fans en annonçant qu’il prenait une pause dans sa carrière. Alors que la prochaine saison de The Voice va connaître plusieurs changements, deux coachs ont décidé de tirer leur révérence : Lara Fabian et Pascal Obispo. Ces derniers vont léguer leurs fauteuils rouges à celui qui a été accusé de plagiat avec Gims et à Vald. Le chanteur s’était déjà livré à ce sujet en août dernier sur Instagram en disant: « Il m’a fallu du temps, il m’a fallu deux ans de pause, à travailler pour des artistes merveilleux. Il m’a fallu du temps mais je suis sorti de ma grotte et l’on m’a de nouveau proposé de rejoindre les fauteuils rouges. Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça« . Depuis, il s’était fait très discret à ce sujet.

Au cours de la conférence de presse du 22 décembre 2020, Vianney a expliqué pourquoi il a accepté de rejoindre les rangs de Marc Lavoine, Florent Pagny et Amel Bent. « C’était peut-être un peu tôt avant. J’avais besoin de travailler en studio pour d’autres. Faire ce qu’on essaye de faire ici : guider, conseiller, écouter et orienter des gens qui aiment la musique. Autant je ne suis pas très à l’aise avec la télévision autant la musique c’est mon truc, ça me fait me sentir bien (…) Il y a ici quelque chose de très familial ici et je l’ai découvert en arrivant dans The Voice. On a beaucoup discuté avec Matthieu Grelier (directeur des programmes d’ITV Studios France, ndlr) et les gens qui s’occupent de cette émission et je me suis toujours senti bien ici quand je venais chanter » a-t-il avoué. On a hâte de voir tout cela !

Bonne nouvelle pour les fans de Vianney qui s’impatientaient de le retrouver sur les écrans. En effet, le chanteur vient d’accepter de devenir coach pour la prochaine saison de The Voice 2021 sur TF1. D’ailleurs, il s’est livré à ce sujet. STAR24 vous donne tous les détails.

En janvier 2019, Vianney brisait le cœur de ses fans en annonçant qu’il prenait une pause dans sa carrière. Alors que la prochaine saison de The Voice va connaître plusieurs changements, deux coachs ont décidé de tirer leur révérence : Lara Fabian et Pascal Obispo. Ces derniers vont léguer leurs fauteuils rouges à celui qui a été accusé de plagiat avec Gims et à Vald. Le chanteur s’était déjà livré à ce sujet en août dernier sur Instagram en disant: « Il m’a fallu du temps, il m’a fallu deux ans de pause, à travailler pour des artistes merveilleux. Il m’a fallu du temps mais je suis sorti de ma grotte et l’on m’a de nouveau proposé de rejoindre les fauteuils rouges. Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça« . Depuis, il s’était fait très discret à ce sujet.

Au cours de la conférence de presse du 22 décembre 2020, Vianney a expliqué pourquoi il a accepté de rejoindre les rangs de Marc Lavoine, Florent Pagny et Amel Bent. « C’était peut-être un peu tôt avant. J’avais besoin de travailler en studio pour d’autres. Faire ce qu’on essaye de faire ici : guider, conseiller, écouter et orienter des gens qui aiment la musique. Autant je ne suis pas très à l’aise avec la télévision autant la musique c’est mon truc, ça me fait me sentir bien (…) Il y a ici quelque chose de très familial ici et je l’ai découvert en arrivant dans The Voice. On a beaucoup discuté avec Matthieu Grelier (directeur des programmes d’ITV Studios France, ndlr) et les gens qui s’occupent de cette émission et je me suis toujours senti bien ici quand je venais chanter » a-t-il avoué. On a hâte de voir tout cela !