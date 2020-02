Les auditions à l’aveugle de « The Voice » continuent. D’ailleurs, un candidat comparé à Kendji Girac vient de faire son retour sur les écrans. Et pour cause, Julian Deleria a été découvert dans « Les Princes de l’amour 4 ». Mais que s’est-il passé pour lui ces trois dernières années ? On vous raconte tout.

Tout d’abord, Julian Deleria a fait le point sur son passé dans la télé-réalité et les Princes de l’amour 4. Ainsi, celui qui s’est confié sa relation avec Stacy a confié à Purebreak: « Quand j’ai participé aux Princes de l’amour, c’était un tremplin pour me faire connaître dans la musique, ça n’a pas forcément servi de tremplin musicalement parlant. J’ai fait souvent des prestations en boîte, des placements de produits mais, musicalement parlant, ça n’a pas été un tremplin (…) Mon but, c’est de percer dans la musique. Télé-réalité et musique, c’est deux mondes différents, mais ça reste quand même de bons souvenirs. Je ne regrette pas du tout d’avoir fait les Princes, c’est une très belle expérience, on rencontre du beau monde, tout ce que j’ai fait dans Les Princes, je ne l’ai jamais fait auparavant. Ce n’est pas tout le monde qui a fait ça. Je suis assez content d’avoir fait cette émission, mais je ne referai plus de télé-réalité parce que ça reste 2 mondes différents ».

Déjà à l’époque, le jeune homme nous avait révélé qu’il en avait marre d’être comparé à Kendji Girac. C’est encore le cas dans The Voice. « On me compare à Kendji dans le milieu professionnel, mais aussi les fans. On me disait que j’étais le nouveau Kendji, le deuxième Kendji, alors que l’on n’a pas le même style. Je l’ai répété un million de fois. Je ne le critique pas, c’est un très grand chanteur, mais on a tous les deux un style différent et c’est ça que les gens ne comprennent pas du tout. Bon maintenant, ça arrive moins souvent parce qu’il a tracé sa route, les gens ont compris que je fais du raggaeton – musique d’Amérique latine- et lui du pop gipsy, ce qui n’a strictement rien à voir », a-t-il précisé.

Reste à savoir si le jeune homme réussira à faire ses preuves dans la musique désormais.

