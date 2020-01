Que de changements dans « The Voice ». En effet, le télé-crochet a le droit à un tout nouveau jury pour cette saison. Au programme : Marc Lavoine, Lara Fabian ou encore Pascal Obispo et Amel Bent. D’ailleurs, la jeune femme a pris la parole concernant la fin du tournage !

Clap de fin ! Alors que les premières auditions à l’aveugle de The Voice ont été diffusées, le tournage a poursuivi son chemin. Et parmi les nouveaux coachs, on peut retrouver une équipe totalement neuve avec Amel Bent qui s’était exprimée sur la grossophobie. D’ailleurs, les épisodes ont tous été tournés. L’occasion pour la belle brune de faire le bilan de cette saison qui n’a pas finie de nous surprendre sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@inst_amel) le 29 Janv. 2020 à 6 :48 PST

Ainsi, Amel Bent a déclaré: « Les enregistrements de The voice sont finis! C’est jamais anodin de traverser la vie des gens , surtout quand ces gens sont comme toi , des artistes passionnés qui rêvent de vivre de leur musique ! L’aventure est humaine , musicale et spectaculaire ! En route pour les lives en direct au palais des sports devant 4000 spectateurs ! Hâte de retrouver mes copains @marclavoineofficiel @larafabianofficial et @pascalobispo qui ont été tellement généreux et bienveillants avec moi , ma team @anais_hairstyle @melissasoukeyna @sylvainecolin qui a fait un magnifique travail , toute la the voice family @raniabedia @matthieugrelier @pascalguix @nikosaliagas qui me font confiance à chaque instant et tous ceux qui bossent dans l’ombre pour que ce programme déchire ! Une pensée émue et fière pour tous mes talents , ceux qui continuent l’aventure et ceux qui continueront d’écrire leurs histoires en dehors je l’espère ! Merci 😍🙈❤️ ».

D’ailleurs, l’artiste a été félicitée par Nikos Aliagas en personne qui a commenté: « We love u ❤️ tu es une grande pro et une belle personne. Fier de faire ce chemin ensemble ». On a hâte de voir tout ça en tout cas !

