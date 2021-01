Il y a quelques mois, The Weeknd est apparu le visage plein de bandages et tuméfié à l’occasion du Saturday Night Live et des AMAs. L’heure est venue de découvrir ce que cela cachait et le moins que l’on puisse dire c’est que le visage de l’ex boyfriend de Selena Gomez a beaucoup fait réagir. Regardez !

Mais qu’est-il arrivé à The Weeknd ? En novembre dernier, le chéri de Bella Hadid nous intriguait en arborant un visage rempli de bandages. Il y a quelques heures, nous avons pu découvrir le résultat final sur Instagram et… dans le clip de son morceau Save Your Tears. Résultat ? L’artiste s’affiche avec une bouche pleine de botox, des cicatrices aussi voyantes que ses pommettes saillantes et son nez affiné. Il semblerait cependant qu’il ne s’agisse que d’une simple prothèse dans le cadre de la promotion de sa nouvelle vidéo.

Cela dit, The Weeknd a réussi à faire parler de lui grâce à ce clip comme en témoignent les réactions massives sur les réseaux sociaux. Ainsi, on a pu lire des tweets tels que: « C’est vraiment fascinant pour moi, The Weeknd est vraiment en train de nous raconter une histoire ». Ou encore: « The Weeknd ressemble vraiment à un mélande de Dorian Tyrell de The Mask et du beau visage de Squidward dans sa vidéo “Save Your Tears”. Et c’est aussi effrayant que l’enfer » et « Y’a des gens qui vont réellement croire que The Weeknd s’est fait de le chirurgie esthétique alors que c’est faux, c’est juste pour un clip…... ». Mais aussi: « j’espère que, la chirurgie de the weeknd c’est une blague ».

this is very fascinating to me, the weeknd really told a story this era pic.twitter.com/6Ha1RbjB5q — alex (@enctrI) January 6, 2021

Que pensez-vous de la nouvelle apparence de The Weeknd ? Sinon, sachez que Kim Kardashian et Kanye West seraient sur le point de divorcer à cause d’une nuit torride entre le rappeur et le Youtubeur Jeffree Star.

Il y a quelques mois, The Weeknd est apparu le visage plein de bandages et tuméfié à l’occasion du Saturday Night Live et des AMAs. L’heure est venue de découvrir ce que cela cachait et le moins que l’on puisse dire c’est que le visage de l’ex boyfriend de Selena Gomez a beaucoup fait réagir. Regardez !

Mais qu’est-il arrivé à The Weeknd ? En novembre dernier, le chéri de Bella Hadid nous intriguait en arborant un visage rempli de bandages. Il y a quelques heures, nous avons pu découvrir le résultat final sur Instagram et… dans le clip de son morceau Save Your Tears. Résultat ? L’artiste s’affiche avec une bouche pleine de botox, des cicatrices aussi voyantes que ses pommettes saillantes et son nez affiné. Il semblerait cependant qu’il ne s’agisse que d’une simple prothèse dans le cadre de la promotion de sa nouvelle vidéo.

Cela dit, The Weeknd a réussi à faire parler de lui grâce à ce clip comme en témoignent les réactions massives sur les réseaux sociaux. Ainsi, on a pu lire des tweets tels que: « C’est vraiment fascinant pour moi, The Weeknd est vraiment en train de nous raconter une histoire ». Ou encore: « The Weeknd ressemble vraiment à un mélande de Dorian Tyrell de The Mask et du beau visage de Squidward dans sa vidéo “Save Your Tears”. Et c’est aussi effrayant que l’enfer » et « Y’a des gens qui vont réellement croire que The Weeknd s’est fait de le chirurgie esthétique alors que c’est faux, c’est juste pour un clip…... ». Mais aussi: « j’espère que, la chirurgie de the weeknd c’est une blague ».

this is very fascinating to me, the weeknd really told a story this era pic.twitter.com/6Ha1RbjB5q — alex (@enctrI) January 6, 2021

Que pensez-vous de la nouvelle apparence de The Weeknd ? Sinon, sachez que Kim Kardashian et Kanye West seraient sur le point de divorcer à cause d’une nuit torride entre le rappeur et le Youtubeur Jeffree Star.