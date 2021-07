Il y a quelques jours de cela, Thibault Garcia a réintégré le tournage « des Marseillais VS le reste du monde 6 ». Un retour qui a été pointé du doigt par les internautes. Face à leurs critiques, Jessica Thivenin est monté au créneau.

Jessica Thivenin est actuellement alitée pour préserver la santé de son futur enfant. Seulement voilà, le fait que Thibault Garcia soit reparti une deuxième fois sur le tournage du cross en laissant sa femme n’a pas vraiment été apprécié par les internautes.

Ainsi, on a pu lire des tweets à ce sujet tels que: « C’est dingue quand même elle va encore pleurer pcq il a abandonner et quand il reviens elle dit l’homme de ma vie mon dieu », « Je suis pas choqué ça se trouve il est partie voir Océane dans le tournage on se sait », « Choqué non mais irresponsable oui c’est quand même une grossesse à risque » et « Personne ne pense que Jessica sera plus apaisée quand il est en tournage c’est l’endroit le plus sure ou il ne fera pas de conneries et sa grossesse sera moins agité ».

Thibault accusé d’abandonner Jessica Thivenin, elle répond aux haters

Face aux foudres que subi son mari, Jessica Thivenin qui songe déjà à sa prochaine opération a poussé un coup de gueule sur Snapchat. « Mon mari a disparu. Oui effectivement depuis quelques jours il est en tournage (…) Je reçois des messages qui me contrarient (…) Vous dénigrez Thibault qui n’est pas là (…) Qui êtes-vous en fait ? Qu’est-ce que vous savez de ce qu’il se passe chez nous ? (…) Cette grossesse j’ai plus de chance, j’ai ma famille, j’ai ma belle famille je suis en France. Il a plus de liberté. Je suis très contente, je ne veux pas non plus qu’il reste collé à moi (…) Avant de faire chaque chose, il me prévient (…) Il est tout le temps présent (…) Il a reçu un appel d’urgence (…) l ne voulait pas y aller, je lui ai dis ‘chéri vas-y en fait’ (…) Il n’avait pas confiance, on est allé voir le gynéco qui l’a rassuré (…) Il n’arrivera rien, ça va aller (…) Mon col j’en ai encore même s’il a raccourci. Bref, mon mari est parti mais il ne m’a pas abandonné. Il m’appelle tous les jours en facetime (…) Ca ne sert à rien de vouloir critiquer (…) Je vais rester toute ma vie avec lui » a-t-elle balancé.

Que pensez-vous du comportement de Thibault ?