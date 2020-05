En début de semaine, NRJ12 choisissait de rediffuser la septième saison des « Anges de la télé-réalité ». Un moment pas forcément réjouissant pour Thibault Garcia qui a refait sa vie. En effet, celui qui s’est lancé dans la musique s’y était marié avec son ex Shanna Kress. Face à l’agitation des internautes, il a tenu à calmer le jeu en prenant la parole.

Après avoir appris que son ex était dégoûté de la rediffusion, Shanna Kress a pris la parole afin de rebondir aux propos de Thibault Garcia. De là, elle a déclaré sur Snapchat: « Je n’ai pas trop compris en fait. Quand on fait de la télé, on signe des contrats et ce sont les diffuseurs et les productions qui décident ce qu’ils veulent repasser (…) Que Thibault dise qu’on ne le respecte pas de repasser cette saison, ça m’a un peu… Enfin, c’est quelque chose qu’on a vécu à cette époque-là et on était bien. C’est juste le passé et aujourd’hui, chacun fait sa vie. Je trouve ça juste dommage d’employer des mots comme ça (…) Ils sont mariés et ils ont un enfant, revoir des trucs comme ça, tu n’as pas spécialement envie. Mais, c’est la vie. C’est ce qui s’est passé ».

Face aux réflexions des internautes, Thibault Garcia a décidé de briser le silence. « Je le confirme, je suis dégoûté. Pas parce que je regrette le passé et ce qu’il s’est passé avec Shanna (…) Ce que je suis dégoûté c’est le fait que ce soit repassé à la télé. Aujourd’hui, j’ai évolué, j’ai une vie de famille (…) Le passé est passé, je ne le regrette pas (…) C’est le fait que cela repasse sur NRJ12 (…) Le passé à la télé c’est différent (…) Par respect par mon couple et ma femme, je trouve ça bête et déplacé (…) Ce n’est pas moi qui décidé mais ça m’embête un peu (…) Parce que je suis marié à une autre et j’a un enfant (…) Tout ce qu’il s’est passé avec Shanna c’était très bien », a-t-il lâché.

Voilà qui est dit !

