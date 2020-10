Thibault Garcia adore soigner son apparence et cela passe également par son look capillaire. Après avoir accompagné son fils à sa rentrée de crèche, le candidat des Marseillais VS le reste du monde 5 a décidé de s’offrir une nouvelle coupe et c’est plutôt surprenant.

Cheveux courts, cheveux longs ou encore décolorés voire bleu fluo… Thibault Garcia nous en a fait voir de toutes les couleurs et c’est le cas de le dire. Lassé de ses cheveux courts et gris, le jeune homme a profité que Maylone soit parti faire son premier jour à la crèche pour partir chez le coiffeur. Résultat ? Il s’est offert des tresses à la Travis Scott.

« Alors comme ça t’aime pas ma nouvelle coupe ? » a lâché Thibault Garcia à sa femme. Ce à quoi, Jessica Thivenin qui s’est expliquée sur leur clash a répondu: « Non pas du tout, non, vraiment je t’aime plus que tout mais là… Mais chéri… Là t’es content là. Mais chéri notre fils on doit aller le chercher à l’école. Je vais y aller seule, le pauvre, tu peux pas le traumatiser, déjà la crèche c’est traumatisant. Tu peux pas le traumatiser ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par T Garcia (@thibaultgarcia) le 25 Oct. 2020 à 3 :02 PDT

Mais Jessica Thivenin n’est pas la seule à avoir réagi à la dernière folie capillaire de celui qui a été accusé de ne pas assumer son passé avec Shanna Kress. En effet, il semblerait que les internautes soient mitigés sur ce nouveau look. Ainsi, on a pu lire des commentaires sous sa dernière photo comme par exemple: « T’es quand même TARPIN FOU ! » et « Thibaut scott ». Ou encore : « Euuuuhhhhh il faut que tu arrêtes la…« , « Oh mon dieu on dirait des pattes de mygale » et « Mais c’est moche tu nous a fais quoi là.. t’es plus mon cousin ». Mais aussi: « On dirait alcaraz avec les dents et tout » et « Il est en train de vriller votre pote… ».



Et vous, vous validez ou pas ?

