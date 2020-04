Cela fait maintenant plusieurs semaines que Nabilla et Thomas Vergara sont confinés avec leur fils à Dubai. D’ailleurs, la situation a retardé la rencontre entre Milann et son grand père maternel. Mais cette fois-ci c’est le chéri de l’ancienne bimbo qui a inquiété les internautes. En effet, il s’est affiché blessé et en sang sur Snapchat !

Peu avant le confinement, Nabilla et Thomas Vergara quittaient subitement le tournage de Love Island. De ce fait, certains se demandaient s’ils n’avaient pas contracté le Coronavirus. Face à l’agitation, la belle brune a fait une mise au point sur Snapchat. « On n’a pas snapé hier parce qu’on a eu une petite intoxication alimentaire. On a mangé des fruits de mer ou de la viande… On ne sait pas trop d’où ça vient. On n’a pas bougé de la journée hier. On a fait que vomir, c’était horrible. Je n’ai jamais eu ça de ma vie. Ça a mis dix ou douze heures avant de venir. On avait des frissons, une montée de fièvre… On était tous les deux dans un état déplorable » a-t-elle expliqué.

Ce dimanche 19 avril, c’est le papa de Milann qui a intrigué les internautes. En effet, il a filmé son bras plein de griffures et en sang. Avant qu’ils ne s’inquiètent, Thomas Vergara a raconté ce qu’il s’est passé. « Il vient de m’arriver une catastrophe avec ce portail, je me suis ouvert le bras. Ça a l’air profond en plus (…) J‘espère que je vais pas devoir aller à l’hôpital parce que je me suis pas loupé« , a-t-il lâché.

Quelques minutes, Thomas Vergara a donné des nouvelles qui se veulent rassurantes ! « Bon apparemment c’est pas grand chose, j’ai envoyé la photo à un docteur il m’a dit qu’il fallait juste mettre des compresses. La pharmacie va me livrer tout ce qu’il faut, c’est rien de grave ! J’ai bien fait d’aller chercher le ballon…« , a-t-l ajouté.

Ouf, tout va bien !

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Nabilla et Thomas Vergara sont confinés avec leur fils à Dubai. D’ailleurs, la situation a retardé la rencontre entre Milann et son grand père maternel. Mais cette fois-ci c’est le chéri de l’ancienne bimbo qui a inquiété les internautes. En effet, il s’est affiché blessé et en sang sur Snapchat !

Peu avant le confinement, Nabilla et Thomas Vergara quittaient subitement le tournage de Love Island. De ce fait, certains se demandaient s’ils n’avaient pas contracté le Coronavirus. Face à l’agitation, la belle brune a fait une mise au point sur Snapchat. « On n’a pas snapé hier parce qu’on a eu une petite intoxication alimentaire. On a mangé des fruits de mer ou de la viande… On ne sait pas trop d’où ça vient. On n’a pas bougé de la journée hier. On a fait que vomir, c’était horrible. Je n’ai jamais eu ça de ma vie. Ça a mis dix ou douze heures avant de venir. On avait des frissons, une montée de fièvre… On était tous les deux dans un état déplorable » a-t-elle expliqué.

Ce dimanche 19 avril, c’est le papa de Milann qui a intrigué les internautes. En effet, il a filmé son bras plein de griffures et en sang. Avant qu’ils ne s’inquiètent, Thomas Vergara a raconté ce qu’il s’est passé. « Il vient de m’arriver une catastrophe avec ce portail, je me suis ouvert le bras. Ça a l’air profond en plus (…) J‘espère que je vais pas devoir aller à l’hôpital parce que je me suis pas loupé« , a-t-il lâché.

Quelques minutes, Thomas Vergara a donné des nouvelles qui se veulent rassurantes ! « Bon apparemment c’est pas grand chose, j’ai envoyé la photo à un docteur il m’a dit qu’il fallait juste mettre des compresses. La pharmacie va me livrer tout ce qu’il faut, c’est rien de grave ! J’ai bien fait d’aller chercher le ballon…« , a-t-l ajouté.

Ouf, tout va bien !