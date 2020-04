Il y a quelques années, Nabilla Vergara passait par la case prison après avoir agressé son petit ami. Toujours en couple et désormais mariés, la jeune femme s’est livrée sur cette année confinée avec Thomas alors qu’ils n’avaient pas le droit de se voir. Explications.

Nabilla et Thomas Vergara reviennent de loin. Après avoir fait quelques mois de prison, la jeune femme avait pour interdiction d’approcher son petit ami. Mais les choses ont bien changé. Depuis, les deux tourtereaux se sont mariés et installés à Dubaï. Depuis six mois, ils sont même les heureux parents d’un petit garçon prénommé Milann. Celle qui a mis dans l’embarras Brigitte Macron a d’ailleurs transgressé les lois en restant confinée à son cher et tendre en restant confinée à lui pendant un an. Un moment sur lequel ils se sont enfin livrés sur Snapchat en cette période un peu similaire. Mais dans de meilleures conditions bien sûr.

« On est déjà resté confinés un an ensemble. On ne devait pas se voir, on est restés cachés pendant un an enfermés dans un appartement. Sans sortir. Juste pour rester ensemble. On s’est confinés un an à deux. C’était long. C’est pas ce confinement de quelques mois qui va nous séparer » a débuté par déclaré le mari de Nabilla Vergara. Avant de poursuivre: « Pendant cette année, on était dans un tout petit appart. Je me rappelle c’était en plein été c’était un cauchemar. On était dans le sud de la France. C’était un studio. On voulait rester tout le temps ensemble (…) On s’est confinés nous même (…) J’ai accepté de rester confiné un an avec toi (…) C’était une expérience de dingue ».

Comme quoi, on peut partir de loin et vivre un véritable conte de fées. Par ailleurs, cela n’a pas empêché les amoureux de se crêper le chignon pendant le confinement malgré tout !

