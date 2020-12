Malgré cette fin d’année, Netflix n’a pas lésiné concernant la programmation du mois de décembre. En effet, on a eu le droit à de nombreuses séries et films qui vont nous permettre d’occuper notre temps libre sous la couette. C’est le cas de Tiny Pretty Things. Mais est-ce qu’il y aura une suite à l’histoire ? STAR4 vous dit tout.

Il y a quelques jours, STAR24 vous parlait de la mini-série espagnole Après Toi, le Chaos qui n’aura pas le droit à une suite et on sait pourquoi. Mais ce n’est pas le seul programme à découvrir sur Netflix, il y a également Barbares ou encore Tiny Pretty Things. Cette dernière nous fait plonger dans l’univers de la Archer School of Ballet – une célèbre école de ballet de Chicago suivant le parcours de jeunes danseurs/danseuses prêt(e)s à tout pour réussir à obtenir une carrière professionnelle par la suite. La tentative de meurtre sur l’une des danseuses fait de tout le monde de potentiels coupables à cause de la pression. Mais aurons-nous le droit à une suite malgré les réponses apportées dans le final de la saison 1 sachant qu’il s’agit d’une adaptation du romain écrit par Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton ?

Damon J. Gillespsie, l’interprète de Caleb Wick, est persuadé que l’on peut s’attendre à plusieurs saisons comme il l’a révélé au micro de Watch With Us: « Nos showrunners travaillent déjà sur une base pour une saison 2, juste au cas où on aurait le feu vert. Car il y a un deuxième livre qui a été écrit (…) Le potentiel est là. Même si on est allés au bout des romans, il y a véritablement un potentiel pour plusieurs saisons avec cette série. On peut d’ailleurs le voir dans l’épisode 5« .

Mais il n’est pas le seul. Brennan Clost alias Shane Brennan a ajouté chez Digital Spy : « Il y a tellement de graines qui ont été plantées dans la saison 1 qui, je pense, peuvent donner lieu à une saison 2 encore plus excitante. Rien que pour le fait que Cassie a mentionné que dans son coma, elle était une sorte de confessionnal pour les autres. Tout le monde lui révélait ses secrets et elle pouvait les entendre (…) notre showrunner a développé un résumé de 37 pages pour la saison 2 (…) On n’a encore aucune information concernant la suite. Cela dépendra des retours des abonnés« .

A suivre donc.

