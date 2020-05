Il y a quelques jours, Cyril Hanouna retrouvait son plateau et sa bande de chroniqueurs. L’occasion pour Kelly Vedovelli de révéler l’offre qu’elle a refusé signée Netflix. Cela dit, elle et Baba ont été en désaccord sur le plateau de « C que du kif » au point que la jeune femme a quitté le plateau. Mais que s’est-il passé ? On vous dit tout.

Tout a commencé lorsque l’équipe évoquait les haters et les insultes des internautes. A cette occasion, Kelly Vedovelli a cité le genre de commentaires qu’elle pouvait recevoir. Alors que Raymond Aabou invitait les personnes victimes de critiques de bloquer ces individus, celle qui a mis un rateau à Neymar a répliqué et a lâché: « Je voudrais juste remettre les choses à leur place ! À aucun moment on ne s’est plaint ! On ne se plaint pas, c’est juste qu’à un moment donné, quand une personne vous insulte sur les réseaux sociaux, moi je pense à toutes les personnes que ça atteint ». Si Baba a évoqué le problème de la célébrité, la chroniqueuse a commencé à hausser le ton et a lâché: « Et quand un mec te dis ‘grosse p**e, suc**r, poufia**e’ ! ». Ce à quoi, l’animateur a répondu: « On ne peut pas dire ça à l’antenne Kelly, on n’est pas sur NRJ12 ». De là, elle a quitté le plateau sans revenir.

Bin j’ai pas quitté le plateau c’était un « tu sors » lol et il restait 2 min d’émission 😝 que du love babyzzzzz ❤️ et vraiment c’est que du kiff 🙂💖💖💖💖💖 https://t.co/ty5QnPXFFV — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) May 26, 2020

Face à l’ampleur de sa réaction, Kelly Vedovelli a tenu à présenter ses excuses sur Twitter. « Les gros mots étaient de la citation, pardonnez-moi quand même. Je ne réponds pas aux haters, c’était pour le ”fun” hier, rendre la pareille. Surtout pour montrer aux jeunes victimes de harcèlement qu’il faut vraiment passer outre. La vie est belle, ne perdons pas notre temps », a-t-elle écrit.

Faute avouée, faute à moitié pardonnée ? Reste à savoir si la chroniqueuse qui a répondu aux rumeurs de bistouri sera de retour ce soir.

