Cela fait maintenant plusieurs années que Matthieu Delormeau officie en tant que chroniqueur à la table de Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste ». Après Agathe Auproux, sachez qu’il se pourrait qu’il soit le prochain à quitter la joyeuse bande. C’est du moins ce qu’il a laissé comprendre lors de ses récentes révélations à Baba. STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques semaines, Agathe Auproux choisissait de tirer sa révérence et quitter l’équipe de Cyril Hanouna pour se recentrer sur elle et ses autres projets. En parlant de cela, il se pourrait qu’un autre chroniqueur se retrouve dans le même cas. Il s’agit de Matthieu Delormeau. Lors de leur dernière émission confinée, Baba a lâché à son acolyte: « tu as décidé de nous quitter l’année prochaine ». Chose qu’a confirmé le principal concerné avant d’ajouter quelques précisions.

« À la base, dans mes rêves, quand j’ai commencé à faire du droit, j’avais toujours voulu être commissaire de police ou travailler dans la police. Il se trouve que la vie n’est pas faite comme ça (…) J’y pense de plus en plus. C’est quelque chose qui me passionne. Aujourd’hui, je ne cours plus après l’argent ou la célébrité mais après quelque chose dans lequel j’aurai l’impression de me réaliser » a avoué celui qui a été clashé par Amélie Neten.

Et il semblerait que le beau blond ait déjà commencé à se renseigner. Matthieu Delormeau poursuit: « Je n’ai pas forcément la prétention de démarrer commissaire, on peut démarrer brigadier, brigadier chef, responsable d’une unité. Ça me soûlerait d’être à la circulation, pour vous dire la vérité (…) ça peut aller jusqu’à 45 avec une dérogation. Malheureusement, j’en ai 46 depuis quelques mois, c’est un peu compliqué ». Bon et bien, il semblerait que celui qui a poussé un coup de gueule ne nous quitte pas vraiment.

« Je suis en mesure, aujourd’hui, de vous dire qu’après avoir entendu Matthieu, il sera avec nous à l’antenne l’année prochaine » a ainsi conclu Cyril Hanouna !

Cela fait maintenant plusieurs années que Matthieu Delormeau officie en tant que chroniqueur à la table de Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste ». Après Agathe Auproux, sachez qu’il se pourrait qu’il soit le prochain à quitter la joyeuse bande. C’est du moins ce qu’il a laissé comprendre lors de ses récentes révélations à Baba. STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques semaines, Agathe Auproux choisissait de tirer sa révérence et quitter l’équipe de Cyril Hanouna pour se recentrer sur elle et ses autres projets. En parlant de cela, il se pourrait qu’un autre chroniqueur se retrouve dans le même cas. Il s’agit de Matthieu Delormeau. Lors de leur dernière émission confinée, Baba a lâché à son acolyte: « tu as décidé de nous quitter l’année prochaine ». Chose qu’a confirmé le principal concerné avant d’ajouter quelques précisions.

« À la base, dans mes rêves, quand j’ai commencé à faire du droit, j’avais toujours voulu être commissaire de police ou travailler dans la police. Il se trouve que la vie n’est pas faite comme ça (…) J’y pense de plus en plus. C’est quelque chose qui me passionne. Aujourd’hui, je ne cours plus après l’argent ou la célébrité mais après quelque chose dans lequel j’aurai l’impression de me réaliser » a avoué celui qui a été clashé par Amélie Neten.

Et il semblerait que le beau blond ait déjà commencé à se renseigner. Matthieu Delormeau poursuit: « Je n’ai pas forcément la prétention de démarrer commissaire, on peut démarrer brigadier, brigadier chef, responsable d’une unité. Ça me soûlerait d’être à la circulation, pour vous dire la vérité (…) ça peut aller jusqu’à 45 avec une dérogation. Malheureusement, j’en ai 46 depuis quelques mois, c’est un peu compliqué ». Bon et bien, il semblerait que celui qui a poussé un coup de gueule ne nous quitte pas vraiment.

« Je suis en mesure, aujourd’hui, de vous dire qu’après avoir entendu Matthieu, il sera avec nous à l’antenne l’année prochaine » a ainsi conclu Cyril Hanouna !