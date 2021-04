Cela fait maintenant plus de deux semaines que Sarah Fraisou et Raphael Pépin sont dans la sauce. En effet, ils sont accusés de harcèlement par de nombreux candidats des Anges comme par exemple Angèle, Nathanya, Rawell et Rania. L’ex d’Ahmed a brisé le silence sur le plateau de Cyril Hanouna ce mardi. Ambiance !

Depuis plusieurs jours, les langues se délient et accusent Sarah Fraisou qui aurait été la maîtresse de Lacrim durant la grossesse de son ex d’avoir harcelé des candidates sur le tournage des Vacances des Anges mais pas que ! Face à la polémique, elle est apparue très émue dans Touche pas à mon poste.

« Je pense qu’il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas mises de mon côté parce qu’on dit que j’ai harcelé. Oui, j’ai été dans certaines embrouilles parce je ne me laisse pas faire. Quand on m’appelle pour une téléréalité, on me prend pour mon personnage. Je suis quelqu’un qui s’exprime sans même réfléchir, je suis 100% naturelle et c’est pour ça qu’on me rappelle d’ailleurs (…) Déjà, je sors d’un divorce. On m’a attaquée sur des faits de harcèlement alors que je ne n’ai rien à voir là-dedans. Et quand je m’exprime, on s’acharne sur moi, on m’insulte dans des lives sans même savoir le pourquoi du comment » a-t-elle déclaré dans un premier temps.

TPMP : Sarah Fraisou accusée du pire, elle a pensé au suicide

Mais Sarah Fraisou ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a ensuite ajouté: « J’ai envoyé des messages à ces personnes-là en leur disant : ‘À un moment donné, je vais m’ouvrir les veines parce que je n’y arrive plus’. Parce que j’ai un caractère assez fort, on se dit que je peux tout assumer (…) Je pense que la vie, il faut la vivre et il y en a certains qui survivent. Je suis juste moi, juste un être humain qui dérape à certains moments, qui peut dire des choses choquantes. Mais sur le coup, je n’ai pas assez de recul. » Et de conclure : « Par contre, attiser la haine sur moi, me harceler et me faire du cyberharcèlement parce que j’ai un comportement de gamine… Je ne souhaite ça à personne.«

« Je vais m’ouvrir les veines » Accusée de harcèlement dans « Les Anges », Sarah Fraisou, en larmes, se défend dans #TPMP. pic.twitter.com/iyq0lGpgmb — TPMP (@TPMP) April 27, 2021

De quel côté êtes-vous ?