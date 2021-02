Travis Scott révèle comment Stormi a totalement changé sa vie

Cela fait maintenant trois ans que l’adorable Stormi a changé la vie de ses parents Kylie Jenner et Travis Scott. Très discret sur sa vie privée, le rappeur a finalement évoqué comment sa vie l’a totalement transformé. STAR24 vous explique tout.

Après avoir connu une période difficile dans leur relation, Kylie Jenner et Travis Scott se sont finalement redonnés une chance pour le plus grand bonheur de leur fille Stormi d’après plusieurs rumeurs. Une source proche a même évoqué à ce sujet: « Kylie et Travis sont toujours follement amoureux. Tu peux dire à chaque fois qu’ils sont ensemble qu’il y a beaucoup d’amour là-dedans. (…) Leurs visages s’illuminent lorsqu’ils sont ensemble et tous deux semblent très heureux. Kylie et Travis passent beaucoup de temps avec Stormi en tant que famille et n’excluent pas de se remettre ensemble. Ils ne se mettent juste pas la pression sur leur relation pour le moment…«

Au cours d’une interview accordée à Id-magazine, l’ex de Rihanna est revenue sur sa paternité pour la première fois et a lâché: « La paternité influence mon travail. Elle a un impact énorme. C’est une inspiration majeure (…) Elle est toujours intéressée, elle comprend et apprend des choses et s’adapte si vite. C’est tellement fou, la génération de Stormi est très différente de la mienne, et elle est très différente de mon petit frère et de ma petite soeur ».

Très émerveillé par Stormi, Travis Scott a ensuite ajouté: « Les enfants vous montrent une autre façon de voir la vie, comment ils voient les choses, le type de pressions qu’ils subissent et ce qui les rend heureux, ce qui les fait bouger (…) Je me suis rendu compte que mon travail est bien plus important que ce que je pensais grâce à elle. J’ai désormais plus de responsabilités, vous comprenez ? Il faut que je fasse en sorte que Stormi ne manque de rien ». Une belle source de motivation qui fait plaisir à entendre.