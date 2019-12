Il y a quelques mois, Kylie Jenner et Travis Scott se séparaient brutalement. Depuis, de nombreuses rumeurs circulent concernant les parents de Stormi. Rupture définitive, nouveaux compagnons, rabibochage… Tout y passe ! Mais qu’en est-il du côté du rappeur ? STAR24 vous donne la réponse !

Pour les fêtes de noël, Kylie Jenner et ses sœurs ont sorti le grand jeu et surtout leurs plus belles robes. Si Kourtney Kardashian s’est rabibochée avec son ex, une question taraude les fans de la dernière du clan. En effet, tout le monde se demande où elle en est avec Travis Scott. Pour rappel, de nombreuses sources proches évoquaient le fait que leur séparation n’était pas définitive.

A l’occasion de la sortie de JACKBOYS, le rappeur a fait le point sur ses sentiments envers Kylie Jenner en parlant de sa fille Stormi. « J’aime sa mère et cela pour toujours. La chose la plus difficile avec les relations de couple, c’est juste d’essayer que ce soit la chose la plus importante malgré un million de voix qui interfèrent », a confié Travis Scott au micro de XXL.

Concernant les fêtes, c’est avec le clan Kardashian/Jenner et Stormi que Travis Scott les a passé. « J’ai passé beaucoup de temps avec ma famille et ma fille, Stormi. Être père est tellement plus génial que ce que j’imaginais (…) Elle est ma meilleure amie. Elle rend ma vie plus facile. Elle m’inspire et me surprend chaque jour avec la manière dont elle pense. Sa mère et moi avions trouvé le nom de Stormi ensemble« , a-t-il raconté.

D’ailleurs, il semblerait que Travis Scott ait évoqué leur rupture dans le morceau Gatti où il rappe: « Elle est perdue, elle veut s’allonger et hiberner (Ouais) / J’ai tenté ma chance, c’est beaucoup à prendre ». L’année 2020 sera-t-elle placée sous le signe de l’amour pour le duo ? A suivre.

