Úrsula Corberó est connue depuis maintenant plusieurs années. Mais certains l’ont surtout découvert grâce à son rôle dans « La Casa de Papel ». D’ailleurs, son succès naissant lui a porté préjudice à ses débuts. La jeune femme a révélé qu’elle avait même fini ruinée. STAR24 vous explique tout.

Entre les séries La Casa de Papel, La embajada ou encore Physique ou Chimie, Úrsula Corberó a réussi à choisir les bons rôles pour sa carrière. Et à 19 ans, elle était déjà très riche. Malheureusement, elle n’a pas su gérer sa fortune à l’époque comme elle l’a révélé au magazine Yo Dona en 2017. « Au début, je me sentais un peu bizarre à l’idée d’être célèbre. Je ne comprenais pas très bien ce qui m’arrivait. C’était merveilleux d’avoir de l’argent, c’est certain. Mais j’ai tout perdu. C’est ce qui arrive quand tu es jeune et que tu n’es pas habitué. J’avais un trou dans mon porte feuille. Mon addiction, c’était la mode. Mais ça m’est passée », a-t-elle confié.



Mais attention, Úrsula Corberó ne regrette pas cette période pour autant. L’actrice poursuit: « Ce sont des périodes différentes et maintenant, l’argent a une autre valeur à mes yeux. J’ai énormément changé. À l’époque, je me disais ‘Je sors avec mes amis de mon village et je les invite à dîner’. C’était incroyable. Je vivais à la périphérie de Madrid et quand je prenais un taxi pour me rendre dans le centre, j’en avais pour 40 euros à l’aller et au retour. Mais je ne regrette pas ces moments. Je viens d’un petit quartier où j’avais une vie tranquille avec mes amis de toujours, donc je n’avais pas vraiment l’habitude de Madrid qui est une ville très frénétique. Mais désormais, je vis dans le centre-ville et je fais du yoga pour m’aider à rester stable. Tout va tellement vite que j’en ai besoin. J’ai toujours été très nerveuse ».

Tout est bien qui finit bien !

