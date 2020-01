Alors que Maes vient tout juste de sortir son nouvel album, USKY continue de teaser son projet Porte Dorée (Saison 3). Pour cela, le rappeur a dévoilé le clip d’un troisième extrait intitulé « Stone ».

Après avoir dévoilé les clips de « Addictions » et « Saigne Encore« , USKY démarre l’année 2020 sous le signe de l’amour et de la mélancolie. « 40 ans que le monde est Stone »… Toujours fidèle à lui même, l’artiste nous offre un morceau sombre et planant. S’il affirmait ne pas avoir peur de la mort mais de l’amour dans l’extrait précédent, cette fois-ci, il met en avant l’amour destructeur.

Produit par We Are Major et une nouvelle fois réalisé par la talentueuse Baeby Mama, le clip commence dans une ambiance rétro. USKY et une jeune femme ont eu un accident et sont tous les deux blessés. Retour dans le passé. « T’aimerais m’punir mais ton cœur t’arrête j’me vois souffrir, éloigne-toi, ça m’aide ».

Par le biais de plusieurs flashbacks et une ambiance plutôt planante, USKY y évoque des sujets forts comme l’amour et l’addiction qui au final, peuvent avoir le même effet sur nos émotions. « J’ai des millions de problèmes mais je t’ai toi. Avale cette pil’s et dis-moi c’que je ne sais pas ». Cela nous rend parfois heureux, cela nous peut nous faire planer ou nous rendre accro tout comme cela peut finir par nous détruire : « Je t’aime nue comme je l’aime pure (…) On s’aimera à en crever quand je serai sauvé ».

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’artiste a dévoilé la tracklist de Porte Dorée (saison 3) à la fin de son clip. Au programme: Silence, Saigne Encore, Stone, Confidentiel, Dur à dire (Feat. Denza), Addiction, Paris c’est Gotham, Sale Con, Dark Angel (Feat. Nov), Des pluies et des cendres, Bonnie (Feat. Kpoint), Douce folie (Feat. Doxx), Reset et enfin Addictions (feat. Cinco, Tengo John, Ouenza, Beeby, Eden Dillinger). Disponible à partir du 21 février prochain, le projet est déjà en précommande.

