Il y a quelques mois, Valentin Léonard devenait papa pour la première fois. Toujours aussi amoureux de Rachel Legrain-Trapani, l’ancien candidat de télé-réalité est revenu sur une période difficile de son enfance: sa leucémie.

Si Valentin Léonard a été suivi pour ses aventures dans Les Marseillais notamment à l’époque de son couple avec Jessy Errero, la télé-réalité est très loin derrière lui désormais. A la fois papa, influenceur et mannequin, il a livré un témoignage très touchant sur la leucémie dont il a été atteint durant son enfance lors d’un post Instagram. « A l’âge de 6 ans on m’a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique. C’était le début d’un long et difficile combat pour moi et mes proches. Les traitements lourds tels que la chimiothérapie et tous ses effets secondaires: pertes de cheveux, prise et perte de poid, trouble de l’humeur, ponctions lombaires à répétition, isolement social etc. Après plus d’un an de traitement et 5 ans de rémission j’en suis sorti vainqueur. Aujourd’hui je suis en pleine forme et en bonne santé. Certains n’auront pas eu cette chance, notamment certains de mes camarades de chambre. C’est pour cette raison qu’il est important de soutenir les recherches pour le cancer » a-t-il commencé par déclarer.

Avant de poursuivre: « Bristol Myers Squibb a lancé l’opération #ExploreForCancer du 1er au 8 décembre pour faire connaître les cellules CAR-T. C’est une thérapie qui repose sur la modification génétique des lymphocytes T du patient afin que ceux-ci puissent reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. En réalisant l’expérience ExploreForCancer.fr vous pouvez contribuerau don de 150 000 € alloués par @BMS_France à la recherche de @Gustave_Roussy. Mobilisez-vous avec moi car pour chaque vue sur l’expérience, like, commentaire, partage, utilisation du filtre Instagram dédié et mention du #ExploreForCancer sur les réseaux sociaux, c’est 1€ qui sera reversé. N’hésitez pas, chaque action compte pour soutenir les patients. Cela ne vous prendra que quelques minutes et c’est gratuit ! #exploreforcancer #cancer #childhood« .

Aujourd’hui tout va pour le mieux et il croque la vie à pleine dent !

Il y a quelques mois, Valentin Léonard devenait papa pour la première fois. Toujours aussi amoureux de Rachel Legrain-Trapani, l’ancien candidat de télé-réalité est revenu sur une période difficile de son enfance: sa leucémie.

Si Valentin Léonard a été suivi pour ses aventures dans Les Marseillais notamment à l’époque de son couple avec Jessy Errero, la télé-réalité est très loin derrière lui désormais. A la fois papa, influenceur et mannequin, il a livré un témoignage très touchant sur la leucémie dont il a été atteint durant son enfance lors d’un post Instagram. « A l’âge de 6 ans on m’a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique. C’était le début d’un long et difficile combat pour moi et mes proches. Les traitements lourds tels que la chimiothérapie et tous ses effets secondaires: pertes de cheveux, prise et perte de poid, trouble de l’humeur, ponctions lombaires à répétition, isolement social etc. Après plus d’un an de traitement et 5 ans de rémission j’en suis sorti vainqueur. Aujourd’hui je suis en pleine forme et en bonne santé. Certains n’auront pas eu cette chance, notamment certains de mes camarades de chambre. C’est pour cette raison qu’il est important de soutenir les recherches pour le cancer » a-t-il commencé par déclarer.

Avant de poursuivre: « Bristol Myers Squibb a lancé l’opération #ExploreForCancer du 1er au 8 décembre pour faire connaître les cellules CAR-T. C’est une thérapie qui repose sur la modification génétique des lymphocytes T du patient afin que ceux-ci puissent reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. En réalisant l’expérience ExploreForCancer.fr vous pouvez contribuerau don de 150 000 € alloués par @BMS_France à la recherche de @Gustave_Roussy. Mobilisez-vous avec moi car pour chaque vue sur l’expérience, like, commentaire, partage, utilisation du filtre Instagram dédié et mention du #ExploreForCancer sur les réseaux sociaux, c’est 1€ qui sera reversé. N’hésitez pas, chaque action compte pour soutenir les patients. Cela ne vous prendra que quelques minutes et c’est gratuit ! #exploreforcancer #cancer #childhood« .

Aujourd’hui tout va pour le mieux et il croque la vie à pleine dent !