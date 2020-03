Amateurs de rap, vous n’avez pas pu passer à côté de la série proposée par Canal Plus. En effet, « Validé » est disponible depuis plusieurs jours et c’est déjà un véritable carton. D’ailleurs, le final de la saison 1 a affolé les fans. Mais que nous réserve la saison 2 ? STAR24 vous en dit plus.

Vous aimez le rap et les séries ? Validé est la série faite pour vous. Alors que de nombreux rappeurs ont été invités dans le programme réalisé par Franck Gastambide, Rohff n’a pas pu répondre présent à la dernière minute. Mais il n’est pas impossible de le voir dans la suite ! « Je sais exactement ce qu’il va se passer en saison 2. J’ai regardé Lost en me disant que les scénaristes ne savaient pas ce qu’ils faisaient. On s’est rendus compte que c’était le cas, qu’ils continuaient à écrire sans savoir ce qui allait se passer. Ce n’est pas mon cas », a teasé Franck Gastambide au micro de nos confrères d’Allociné.

Mais alors que se passe-t-il pour les héros principaux ? Pour rappel, Apash a été attaqué avec ses amis et a reçu une balle sur la tête. De quoi se dire qu’il n’a pas sa place dans la saison 2. D’autant plus que le réalisateur a bel et bien confirmé sa mort. Seulement voilà, il continue de titiller les internautes en jouant avec leurs émotions.

La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.. 🤫✔️ #VALIDÉ — Franck Gastambide (@FGastambide) March 27, 2020

Le dernier rebondissement en date ? « La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash… Entre autres« , a annoncé Franck Gastambide. De ce fait, un internaute a évoqué l’une de ses théories sur Twitter: « ah mais non like pas réponds attend je te demande plus poliment : S’il te plaît @FGastambideest ce que Apash est mort ou alors c’est un coup de promo ou autre ?« . Ce à quoi, il a juste répondu avec un emoji qui valide.

ah mais non like pas réponds attend je te demande plus poliment :

S’il te plaît @FGastambide est ce que Apash est mort ou alors c’est un coup de promo ou autre ? — tom✌🏼🇦🇷 (@CWamTommy) March 27, 2020

Ça promet !

