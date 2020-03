Il y a quelques jours, Vanessa Hudgens et Ashley Tisdale attendrissaient la Toile avec leurs Tik Tok sur les morceaux cultes de « High School Musical ». Malheureusement, l’ex de Zac Efron est devenue la risée de la Toile à cause de ses propos liés au Coronavirus. STAR24 vous donne tous les détails de cette polémique.

Après la Chine, la pandémie du Coronavirus est en train d’envahir l’Europe comme l’Italie ou encore l’Allemagne et la France. Alors que Emmanuel Macron a imposé le confinement pour quinze jours, certains ont décidé de ne pas respecter les règles comme par exemple Koba LaD. Mais ce n’est pas la seule célébrité qui a agité la Toile. C’est également le cas de Vanessa Hudgens qui a tenu le discours suivant: « Je suis désolée, c’est un virus, je comprends et je respecte ça mais en même temps je me dis, même si tout le monde l’a, ok, des gens vont mourir, c’est horrible mais un peu… inévitable ? Je ne sais pas. Peut-être que je ne devrais pas dire ça en ce moment« .

En vrai je suis morte Vanessa Hudgens elle est pire que Sharpay. (d’ailleurs petit rappel Sharpay > Gabriella) pic.twitter.com/wa0UCHrSRt — F L E A B A G (@Quinn_Marine) March 17, 2020

Face à l’agitation provoquée par ses commentaires déplacés, l’actrice de High School Musical a de nouveau pris la parole. Ainsi, Vanessa Hudgens a présenté ses excuses. « Hier, j’ai fait un Instagram live et je réalise aujourd’hui que certains de mes commentaires ont été sortis de leur contexte. C’est un moment fou. Je suis chez moi en confinement et j’espère que c’est ce que vous faites aussi, que vous êtes en sécurité et que vous vous sentez bien. Ne prenez pas cette situation à la légère. Je suis tellement désolée si j’ai offensé les personnes qui ont vu la vidéo de mon Instagram live. Je réalise que mes mots étaient insensibles et pas du tout appropriés à la situation dans laquelle se trouve notre pays et le monde entier. Cela a été un signal d’alarme sur la signification que peuvent avoir nos mots, aujourd’hui plus que jamais. J’envoie des voeux à tous pour que vous restiez en sécurité et en bonne santé durant ce moment fou », a-t-elle écrit.

Faute avouée, faute à moitié pardonnée ?

