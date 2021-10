Quelques jours après leur violent clash dévoilé sur les réseaux sociaux, Victoria a de nouveau parler de Maeva Ghennam dans sa FAQ sur la chirurgie esthétique. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas épargné la brune pulpeuse. STAR24 vous raconte tout.

De l’amitié à la haine, il n’y a qu’un pas. Les rapports entre Victoria et Maeva Ghennam qui a été taclée par Booba se sont dégradées après que la blonde ait refusé de participer à la nouvelle émission de cette dernière. De là, elle serait rentrée dans une colère noire et lui a envoyé les messages suivants: « Bah tu acceptes et tu refuses, tu crois que je vais te lécher le trou du c*l ou quoi. Tu te prends pour qui ? Redescends vite toi (…) Va te faire *** de ma part. Comme ça c’est clair. T’es pas mon amie, tu ne le seras jamais. Vieille meuf. Et même la bise, je ne te la ferais plus. Toi et ton mec la p*te à buzz. Allez ciao la bratz ». Ces propos virulents avaient beaucoup choqué les internautes.

Victoria Mehault termine Maeva Ghennam et son abus de chirurgie

Pour sa vidéo FAQ autour de la chirurgie, Victoria qui a été recadrée par Julien Guirado a révélé que la plus ratée de la télé-réalité était sans aucun doute Maeva Ghennam. Celle qui est accro aux hommes plus âgés a ensuite justifié: « Depuis la chirurgie, j’ai l’impression de voir quelque chose qui n’est pas humain. Elle a des fesses qui ont la taille d’une Freebox avec un semi-remorque à l’arrière et d’énormes seins. Pour moi, ce n’est pas beau. Son visage est gonflé. On dirait qu’elle s’est fait piquer par un essaim d’abeilles ou qu’elle est sous cortisone. Son ventre est tiré comme si elle avait fait 3 césariennes alors qu’elle a eu 0 enfant (…) ce n’est pas parce que je suis en embrouille avec elle que je la cite. Je ne m’acharne pas parce qu’elle m’a fait des menaces ».

Etes-vous d’accord avec Victoria ?