Cela fait maintenant plus d’un mois que la France est confinée. D’ailleurs, Vincent Queijo et Rym qui étaient à l’étranger sont rentrés chez eux afin de vivre la grossesse de la jeune femme en toute tranquillité. Seulement voilà, la situation a remis un gros projet à plus tard. STAR24 vous explique tout.

A l’occasion des fêtes de Pâques, Rym et Vincent Queijo ont officialisé un heureux événement sur Instagram. En effet, les amoureux emblématiques de La Villa des cœurs brisés 5 vont devenir parents. « Mes amours c’est le début d’une nouvelle histoire qui commence pour nous deux, je suis très heureuse en fin de pouvoir partager avec vous tous mes sentiments, j’ai besoin de vous dans cette nouvelle étape de ma vie. Je vous aimes très fort et bientôt inchallah on pourras donner tout l’amour qu’on a à notre petit bebe ❤️ » a ainsi écrit celle qui a vécu un début de grossesse difficile.

Fort heureusement, tout semble bien se passer entre les deux tourtereaux. Malgré le fait que Vincent Queijo vive très mal sa couvade. De son côté, Rym a récemment semé le doute quant au sexe de son futur bébé. Mais ce n’est pas tout ! En effet, lors d’un question réponse sur son compte Instagram, la belle brune a surpris tout le monde. Et pour cause, on lui a demandé si elle comptait se marier avec son chéri prochainement. Par exemple peu de temps avant ou après la naissance du bébé. Ce à quoi, la principale concernée a répondu: « En fait cette semaine c’était important car on devait être au Maroc… On vous raconte bientôt » !

Bon et bien, la situation actuelle a changé les plans des amoureux. Comptaient-ils avoir au moins un mariage religieux avant la naissance du bébé ? On en saura plus dans très peu de temps donc !

