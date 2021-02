Virgil en pétage de plomb : il est de nouveau interné

Quelques mois après sa participation aux Anges 12, Virgil décidait de se retirer des écrans et du monde de la télé-réalité après avoir pété les plombs. A tel point que le jeune homme a fini par être interné en hôpital psychiatrique. Il pourrait même y retourner. STAR24 vous dit tout.

Qu’est-il arrivé à Virgil ? Après une soirée où son état en a inquiété plus d’un(e), celui qui a été interné a posté une vidéo inquiétante où on a pu l’entendre dire: « Je suis chez les ambulanciers. Vous n’avez pas compris que au plus je vais finir à l’hôpital, au plus je vais devenir fou ! Vous voulez me rendre fou parce que je vous ai rendu fou pendant la soirée ? Vous êtes bêtes vraiment ! Ce n’est pas parce que je suis différent et plus intelligent que vous qu’il faut appeler la police. On en parle que je suis totalement hospitalisé alors que je n’ai rien fait ? ».

Quelques heures plus tard, Virgil a posté plusieurs storys encore plus inquiétantes puisque l’on a pu lire: « Après avoir vu la Police pour conduite en état d’ivresse et l’hôpital pour troubles bipolaires pour la dixième fois cette année, je quitte les réseaux définitivement (…) Je ne réponds plus à personne oubliez moi, je reste joignable sur mon numéro pour les vrais les autres allez VFE (…) Façon Insta c’est un réseau social de merde, je vous mets des photos bg de boxe 1000 likes pour 400K followers allez vous faire b*iser ». Après avoir annoncé qu’il allait supprimé son compte Instagram, le jeune homme l’a proposé à la vente pour garder ses followers. Pour le moment, il n’est plus du tout actif. Au vu de son état de santé, il a décidé de tout arrêté pour son bien. Espérons qu’il prendra la meilleure solution pour son avenir… Bon courage à lui en tout cas !