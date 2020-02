Vivian et Beverly ont mis un terme à leur relation après plus de deux ans d’amour. Depuis, les deux candidats refont leur vie chacun de son côté malgré une rupture qui les a beaucoup affecté. D’ailleurs, ce célibat lui a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Le jeune homme a surpris ses fans sur Instagram.

Il y a quelques jours, Vivian mettait fin aux rumeurs de reconquête en postant un long message concernant son ex Beverly. « Plus jamais, je ne me remettrais avec mon ex. On a strictement rien à voir. On était juste deux bons amis de tv au final. Plus besoin de me poser des questions sur elle. De toute manière, on est bloqués de partout donc je n’ai plus aucune nouvelle d’elle et je n’en cherche plus. Après, je lui souhaite malgré tout de trouver chaussure à son pied et non je suis célibataire », a-t-il lâché.



Seulement voilà, cette année semble ouvrir les yeux à Vivian. C’est ce que son post Instagram nous a laissé comprendre. Regardez: « J’ai 28 ans. Je ne suis toujours pas marié n’y même fiancé. J’ai l’impression d’avoir perdu énormément de temps dans ma vie du a mon immaturité. Je pense que j’ai ouvert les yeux enfin je sais ce que je veux dans ma vie, Je veux réaliser mon rêve, un rêve simple et je pense communs pour beaucoup de personne. Je veux avoir une femme à aimé , être amoureux à nouveau et puis avoir la chance de la voir porter mon enfant . Je rêve d’une famille à protéger tout simplement . #amour #papa #famille @rosemartinsjusto @feeling.foto 📸 »

Vous l’aurez compris, Vivian n’est pas contre l’idée de retrouver l’amour. Reste à savoir si l’ex de Beverly trouvera la perle rare en dehors des tournages ou s’il retournera dans un programme de romance. A suivre…

