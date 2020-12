Quelques semaines après son mariage avec Oliver, Wafa a annoncé une grosse nouvelle à ses followers. En effet, la candidate de « Mamans et célèbres » est enceinte de son troisième enfant. En attendant de pouvoir serrer son bébé dans ses bras, elle a décidé d’immortaliser son ventre arrondi et elle est magnifique. STAR24 vous dévoile tout.

Juste après le confinement, Wafa a repris l’organisation de son mariage. Début septembre, la jeune femme a pu s’unir à son chéri. A ce moment-là, un détail intriguait les internautes qui la soupçonnaient d’être enceinte. Chose qu’elle a confirmé moins d’un mois après la cérémonie en écrivant sur Instagram: « Baby 3 is coming !!!! Nous sommes très heureux de partager cette bonne nouvelle avec vous Je vous propose d’aller jeter un œil sur mon itw sur @mytf1_off pour en savoir plus ❤️ ».

Toujours aussi épanouie, elle a pu retrouver ses amies Julia Paredes et Julie Ricci durant son séjour à Dubaï. Mais ce n’est pas tout. En effet, la candidate de Mamans et célèbres a décidé de s’organiser une séance photo dans le désert avec une magnifique robe longue et fuchsia en satin qui flotte grâce au vent. « Je vous partage ma première expérience shooting grossesse 🤰 et c’était juste magnifique alors merci @dubai_photo_escape @dubaievasion @dubaiflyingdressofficial 💜 @beauty_sahoumtie 💜 » a-t-elle légendé sa photo postée sur Instagram. Et en peu de temps, le cliché a fait son petit effet.

Wafa a vite été complimentée par ses followers qui ont écrit des messages tels que: « Magnifique 💜 superbe shooting ensemble !! », « Magnifique 🌹😍😍❤️❤️❤️ » et « Sublimmmeeeee 💕💕 ». Ou encore: « Magnifique princesse du désert mashallah », « Sublime ma chouchoute elle est magnifique la robe 😍💜 » et « Une bombe cette maman !!! ». Cela dit, d’autres l’ont accusé de copier ses copines et ont dit: « Elles font toutes les mêmes baby shower , les mêmes shooting photos … purée mais soyez original les filles !! » et « Vu vu et revu kamila julie Ricci et compagnie … c’est jolie mais aucune originalité ».

Et vous comment la trouvez-vous ?

