De l’amitié à l’indifférence, il n’y a qu’un pas. Pourtant inséparables sur les écrans comme en dehors du tournage de « Mamans et célèbres », Jesta et Wafa ne sont finalement plus BFF. Après des semaines de suspens, la femme d’Oliver s’est livrée à ce sujet chez Sam Zirah. STAR24 vous en dit davantage.

En septembre dernier, Wafa et Oliver se disaient « oui » pour le meilleur et pour le pire et annonçaient l’arrivée de leur troisième enfant dans la foulée. Pour ce joli jour placé sous le signe de l’amour, la jeune femme a pu compter sur la présence de plusieurs candidates de télé-réalité telles que Cécilia, Julia Paredes ou encore Rania et Jesta.

Il y a quelques semaines de cela, Jesta et Wafa ont intrigué tout le monde en confirmant qu’elles n’étaient plus amies. Mais que s’est-il passée ? « C’est vrai qu’elle était présente à mon mariage. J’avais déjà ressent un peu de distance à ce moment-là. A mon enterrement de vie de jeune fille ça s’est pas très très bien passé avec par exemple Rania et Jesta on va dire. Elles ne s’entendaient pas, elles se connaissaient pas (…) Moi je me suis dis Rania c’est ma copine, Jesta c’est ma copine, elles n’habitent pas dans la même ville. Je sais faire la part des choses. Jesta est dans ma ville. Quoi qu’il arrive même si les deux ne s’entendent pas, on se voit à Toulouse avec Jesta ça ne changera rien (…) Ca arrive que des copines ne s’entendent pas (…) Il y a eu quelques petites tensions là » a expliqué l’ancienne candidate de Mamans et célèbres dans un premier temps.

Wafa et Jesta : leur amitié terminée à cause de Rania ? On en sait plus

Si cela aurait pu s’apaiser par la suite, cela s’est au contraire dégrader. Wafa poursuit: « En rentrant, on s’est expliquée. Je lui ai dis qu’il n’y avait pas de malaise. Toi t’es ma copine, elle c’est ma copine. Personne ne parle l’une sur l’autre. J’ai ressenti une petite distance mais on ne s’est jamais reparlé et il y a des distances qui se sont créées comme ça. On ne s’est pas embrouillée. Je pense qu’elle pense que j’aurai dû faire certaines choses. J’ai un peu fait l’autruche entre elles, je ne voulais pas me mêler en fait ».

Une réconciliation serait-elle envisageable ? Wafa a été formelle : « C’était une vraie vraie amitié pas une amitié de télé-réalité, on était ensemble dans la vraie vie (…) Les liens ont été coupés mais on a pas eu de discussion (…) On n’a plus rien à se dire (…) A côté de cela, on a kiffé ensemble, je ne crachais jamais sur l’amitié qu’on a eu toutes les deux mais cela fait partie du passé ».

La page est donc bel et bien tournée !