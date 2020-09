Début septembre, Wafa et Oliver se disaient « oui » pour le meilleur et pour le pire. Quelques jours après cette fête inoubliable, la candidate de Mamans et célèbres a surpris ses fans en annonçant qu’elle attendait son troisième enfant. Ambiance !

Peu de temps avant le confinement, STAR24 avait rencontré Wafa qui s’était confiée sur son mariage mixte avec Oliver. « On a presque tout fini, on va se marier en septembre. On est dans les préparatifs (…) Je suis en train d’essayer mes robes orientales (…) Ce sera un mariage mixte. Il y aura une touche orientale et une touche anglaise vu que Oliver est anglais. On va faire un mix et ça va être très bien (…) Vous allez avoir plein de choses dans Mamans et célèbres (…) On vient d’acheter notre maison (…) On est en plein travaux (…) J’ai hâte que cette année se termine pour pouvoir faire plein d’autres choses » nous avait-elle expliqué. Malgré la pandémie du Coronavirus, les deux amoureux ont pu finalement s’unir début septembre.

Mais si aujourd’hui les deux tourtereaux font parler d’eux en ce début de semaine, c’est pour une autre bonne nouvelle surprise ! En effet, Wafa vient d’annoncer qu’elle était enceinte de son troisième enfant. « Baby 3 is coming !!!! Nous sommes très heureux de partager cette bonne nouvelle avec vous Je vous propose d’aller jeter un œil sur mon itw sur @mytf1_off pour en savoir plus ❤️ » a-t-elle écrit sous une photo de famille où l’on voit ses filles tenir les échographies pendant que son mari l’embrasse tendrement. On peut voir que la jeune femme a bien su cacher son jeu puisque le babybump est déjà bien présent !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par WAFA EL MEJJAD/INFLUENCER (@wafabrunsdon) le 27 Sept. 2020 à 8 :57 PDT

Très vite, les internautes n’ont pas manqué de réagir et de la féliciter en écrivant des commentaires tels que: « Oui j’en étais sûre et je l’avais remarqué déjà à ton mariage ton petit ventre arrondi ☺️😍 ». Ou encore: « Oh trop bien félicitations à vous ! 😍 Je m’en doutais en plus 😂🤰🏽 ».

Toutes nos félicitations !

Début septembre, Wafa et Oliver se disaient « oui » pour le meilleur et pour le pire. Quelques jours après cette fête inoubliable, la candidate de Mamans et célèbres a surpris ses fans en annonçant qu’elle attendait son troisième enfant. Ambiance !

Peu de temps avant le confinement, STAR24 avait rencontré Wafa qui s’était confiée sur son mariage mixte avec Oliver. « On a presque tout fini, on va se marier en septembre. On est dans les préparatifs (…) Je suis en train d’essayer mes robes orientales (…) Ce sera un mariage mixte. Il y aura une touche orientale et une touche anglaise vu que Oliver est anglais. On va faire un mix et ça va être très bien (…) Vous allez avoir plein de choses dans Mamans et célèbres (…) On vient d’acheter notre maison (…) On est en plein travaux (…) J’ai hâte que cette année se termine pour pouvoir faire plein d’autres choses » nous avait-elle expliqué. Malgré la pandémie du Coronavirus, les deux amoureux ont pu finalement s’unir début septembre.

Mais si aujourd’hui les deux tourtereaux font parler d’eux en ce début de semaine, c’est pour une autre bonne nouvelle surprise ! En effet, Wafa vient d’annoncer qu’elle était enceinte de son troisième enfant. « Baby 3 is coming !!!! Nous sommes très heureux de partager cette bonne nouvelle avec vous Je vous propose d’aller jeter un œil sur mon itw sur @mytf1_off pour en savoir plus ❤️ » a-t-elle écrit sous une photo de famille où l’on voit ses filles tenir les échographies pendant que son mari l’embrasse tendrement. On peut voir que la jeune femme a bien su cacher son jeu puisque le babybump est déjà bien présent !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par WAFA EL MEJJAD/INFLUENCER (@wafabrunsdon) le 27 Sept. 2020 à 8 :57 PDT

Très vite, les internautes n’ont pas manqué de réagir et de la féliciter en écrivant des commentaires tels que: « Oui j’en étais sûre et je l’avais remarqué déjà à ton mariage ton petit ventre arrondi ☺️😍 ». Ou encore: « Oh trop bien félicitations à vous ! 😍 Je m’en doutais en plus 😂🤰🏽 ».

Toutes nos félicitations !