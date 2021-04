La vie de Wejdene a beaucoup changé en l’espace de quelques mois. En effet, la chanteuse cartonne et a même collaboré avec les plus grands noms du game. Malheureusement, l’interprète de « Réfléchir » n’a pas toujours vécu de bons côtés avec sa notoriété. STAR24 vous raconte tout.

Dans son titre 16, Wejdene a déjà partagé son désarroi face au regard de ses proches qui a beaucoup changé depuis le buzz provoqué par son titre phare Anissa. « P’tit à p’tit, les gens m’ont trop prise pour une conne que des hypocrites qui viennent que par intérêt (…) Ils reviennent depuis le succès, depuis les gros chèques (…) On s’est dit ami aujourd’hui, ami jusqu’au bout mais au moindre soucis, vous êtes chauds, vous m’lâchez » a-t-elle chanté.

Wejdene abandonnée par ses amis : ils fuient la chanteuse !

Au cours d’une interview sur le plateau de QG avec Jimmy Labeeu et Guillaume Pley, Wejdene a évoqué ses amis et le fait qu’ils l’avaient fui. « Des gens, des amis à moi, ont peur de m’approcher. J’ai l’impression que dès qu’ils me voient, ils ont peur de me dire bonjour, par peur que je ne sois plus la même, mais c’est moi. Je suis Wejdene ! On se connaissait avant que je sois connue. Ça me vexe. On dirait que je leur ai fait un truc. Dès qu’on me voit, quand je reviens dans mon quartier, tout le monde se tait. C’est chiant. Je veux être copain avec eux » a déclaré celle qui aurait été en guerre avec Eva Queen.

Avant de poursuivre: « Je me sens seule parce que toute la journée, je suis entourée. Il y a beaucoup de monde autour de moi, je suis chouchoutée par tout le monde et le soir, je me retrouve seule en rentrant chez moi. Le contraste est violent ». Après tout, mieux vaut être seule que mal accompagnée.