Yamina a été révélée dans « Les 10 Couples Parfaits ». Elle a ensuite participé aux « Vacances des Anges 3 » mais aussi à « La Villa des cœurs brisés 3″ et « Zéro Complexe saison 2 ». Depuis, elle s’est retirée des écrans et donne régulièrement de ses nouvelles par le biais de ses réseaux sociaux et de ses vidéos sur sa chaîne Youtube.

Il y a quelques jours, Yamina se confiait sur les coulisses des tournages de télé-réalité. La candidate en profitait pour expliquer la stratégie de la production qui se servait des profils de candidats comme Sarah Fraisou pour lâcher les bombes de ce qu’il se passait en off par exemple. Mais cette fois-ci, elle est revenue sur un sujet qui revient beaucoup dans ses commentaires et ses messages privés: son rapport avec la religion. Musulmane lorsqu’elle était plus jeune, la belle brune a expliqué pourquoi ce n’était plus le cas aujourd’hui.

« Cette vidéo je l’appréhende un peu. J’avais envie et j’avais besoin de le faire (…) J’ai été musulmane et j’en connais les préceptes et les valeurs » a d’abord prévenu Yamina. Avant de poursuivre: « J’ai été bercée par l ‘islam et j’ai été inculquée par de belles valeurs (…) J’ai grandi dans une famille musulmane (…) Je faisais le ramadan (…) J’ai grandi (…) J’ai fait des rencontres, j’a baigné dans d’autres cultures (…) Je me suis posée des questions sur Dieu. J’ai eu cette période de rejet. Mais j’ai vu des signes (…) Je me suis intéressée à Dieu et aux énergies ».

Mais la belle brune ne s’est pas arrêtée là. Yamina a ajouté: « On a tous cette connexion à Dieu (…) Si je suis un être bon, Dieu ne me fermera pas les portes du paradis (…) A l’heure actuelle, je me sens en harmonie avec l’être humain que je suis« . Espérons que cela apaisera les tensions. Récemment, Dylan Thiry postait un beau message pour le début du Ramadan.

