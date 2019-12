Plus que quelques jours d’attente avant le lancement de la deuxième saison de « You ». Et si certains fans ont déjà le fin mot de l’histoire grâce aux romans, d’autres gardent le plaisir en attendant les épisodes diffusées sur la plateforme Netflix. Mais une folle rumeur vient de survenir sur la Toile. STAR24 vous en dit plus.

Les choses se concrétisent pour les fans de You. En effet, un premier teaser de la saison 2 a agité la Toile la semaine dernière. « Il y a une scène qui est plus gore et plus flippante que tout ce que l’on a fait dans la saison 1 (…) Joe essaie d’être un garçon bien mais il se retrouve toujours dans de mauvaises situations. C’est terrible pour lui mais je pense que c’est ce qui amuse les spectateurs », spoilait même la productrice Sera Gamble au cours d’une interview accordée à LADbible.

Si le personnage principal a fait une obsession sur une belle jeune auteure dans la saison 1, Joe va-t-il se tourner vers les hommes cette fois-ci ? En tout cas, depuis son déménagement, le personnage aurait décidé de se faire appeler Will. Le hic ? Un autre homme se nomme ainsi dans la saison 2. Il s’agit de Robin Lord Taylor (Le Pingouin de Gotham). Un rôle d’une grande importance dans cette intrigue donc. Va-t-il lui voler son identité à l’instar de Benji ? Affaire à suivre.

En tout cas, ce n’est une personne pour personne: Joe est une personne plutôt perturbée et qui finit vite par avoir une obsession envers la femme qu’il courtise. Cela a déjà été le cas envers son ex Candace qui a refait surface à la fin de la saison 1. Reste à savoir si elle aura une place cruciale dans la suite de l’histoire et surtout si on va pouvoir lever le voile sur le mystère tournant autour de la belle rousse.

