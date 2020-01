Le 26 décembre dernier, les fans de « You » pouvaient découvrir les nouvelles aventures de Joe en tant que « Will » à Los Angeles. Et si les avis sont mitigés, sachez que Penn Bradgley, l’interprète du personnage principal, n’est pas vraiment fan de la fin de la saison. STAR24 vous explique pourquoi.

Tic tac, l’attente va être longue. A peine la saison 2 dévoilée, qu’on demande la suite de You. Même si une troisième saison a été confirmée, aucune date n’a été dévoilée pour le moment. En revanche, une folle théorie sur la suite circule sur la Toile. Pour certains, la fin de l’épisode 10 donne plusieurs pistes concernant la nouvelle cible de Joe. Alors que Love est enceinte de leur premier enfant, la nouvelle voisine semble taper à l’œil de Joe qu’il vient d’apercevoir à travers la clôture de leur jardin. Et s’il s’agissait de sa mère ? Celle qui l’a poussé à commettre son premier meurtre et donc sa véritable obsession ?

En attendant, Penn Bradgley a donné son avis sur la saison 2 et sa fin. Alors qu’il ne supporte pas son personnage et a hésité à accepter d’interpréter Joe, l’acteur s’est lâché chez Entertainment Weekly. « Quand j’ai découvert vers où ça irait, j’étais déçu car, d’une façon assez égoïste, je voulais une résolution plus positive (…) J’ai réalisé que c’était la façon la plus logique, qui reflète le plus la réalité, de dire : ‘Non, Joe ne mérite pas le bonheur.’ Joe ne cherche pas le grand amour. Ce n’est pas une personne qui a simplement besoin qu’une personne l’aime. C’est un tueur ! C’est un sociopathe. Il est violent, obsédé. Il ne faut pas se faire avoir et penser qu’il a juste besoin d’une personne qui lui correspond. Personne ne lui correspond ! Donc cette fin est parfaite ».

Reste à savoir si la suite plaira à celui que l’on connaît sous le nom de Joe ou Will désormais.

