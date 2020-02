Le 26 décembre dernier, Netflix dévoilait la deuxième saison de « You ». Très vite, les fans ont dévoré les épisodes et depuis, ils réclament la suite avec impatience. Alors que la saison 3 est en cours de tournage, de nombreuses théories circulent à son sujet. STAR24 vous donne tous les détails.

Mais que va-t-il se passer durant la saison 3 de You ? En effet, entre la révélation qu’ont imaginé les fans au sujet de Love ou encore le mystère de la nouvelle voisine de Will alias Joe, cela ne s’arrête plus ! Pour rappel, la saison 2 s’arrête sur une scène où Joe découvre qu’il a une nouvelle voisine. Au vu des indices laissés, certains ont pensé qu’il s’agissait de la maman de celui qui est déçu de la fin (théorie démentie par Penn Bradgley) ou encore celle de Beck... son ancienne petite amie et victime dans la première saison. Mais que le mystère demeure toujours. A tel point qu’une autre supposition a encore éclaté sur la Toile.

Cette fois-ci, les téléspectateurs ont imaginé autre chose. Pour eux, il se pourrait qu’il s’agisse en réalité de la maman de Delilah et Ellie. Et pour cause, l’une de ses filles a disparu et de l’autre côté, sa cadette est partie à l’autre bout du monde. De ce fait, il est logique qu’elle souhaiterait savoir ce qu’il s’est passé. Et si cette fameuse voisine suscite autant l’intérêt et provoque autant de théories sur Reddit, c’est avant tout parce que la fameuse Tiffany Lonsdale est présentée comme « Mystery Woman ». De quoi laisser place à tout et n’importe quoi. Mais alors qui est ce fameux personnage ?

En tout cas, ces prochains épisodes risquent de devenir compliqués pour Joe. Et pour cause, Love serait enceinte de lui même si les fans doutent de sa paternité au vu de ses ex et sa personnalité…

